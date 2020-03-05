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"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية

الاخبار المحلية
Time منذ 13 دقيقة
Views 1251
"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% اعتبارًا من 01 / 01 / 1442 هـ؛ 20 / 8 / 2020 م.

ويشتمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

ويمكن الرجوع للدليل الإرشادي الخاص بتوطين منافذ البيع المعلن على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة على أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وعدم الإخلال بشروطه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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