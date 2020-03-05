الخطوط الجوية تعلن عن 4 فئات لها حق استرجاع تذاكرها بدون غرامة

الرياض (صدى):

قررت الخطوط الجوية ، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها.

ونشرت تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، على أن يبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، فيما ينتهي في 13 مارس 2020.

ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:

1- جميع المسافرين بتأشيرة العمرة

2- المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة

3- المسافرون الذين زاروا الدول الآتية (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام).

4- المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.