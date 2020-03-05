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الخطوط الجوية تعلن عن 4 فئات لها حق استرجاع تذاكرها بدون غرامة

الاخبار المحلية
Time منذ 42 دقيقة
Views 1446
الخطوط الجوية تعلن عن 4 فئات لها حق استرجاع تذاكرها بدون غرامة

الرياض (صدى):
قررت الخطوط الجوية ، إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات؛ للرحلات المغادرة من المملكة والمتجهة إليها.

ونشرت تعميم موجّه لوكالات السفر والسياحة والمبيعات، على أن يبدأ تطبيق القرار من تاريخ 26 فبراير 2020، فيما ينتهي في 13 مارس 2020.

ويستفيد من هذا القرار الفئات التالية:

1- جميع المسافرين بتأشيرة العمرة

2- المسافرون الذين لديهم حجوزات مؤكدة

3- المسافرون الذين زاروا الدول الآتية (الصين، وتايوان، وهونج كونج، وإيران، وإيطاليا، وكوريا، وماكاو، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأفغانستان، والعراق، والفلبين، وسنغافورة، والهند، ولبنان، وسوريا، واليمن، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، والصومال، وفيتنام).

4- المسافرون بالهوية الوطنية ومواطنو مجلس التعاون للتنقل بين دول المجلس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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