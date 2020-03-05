calendar

"السديس" عن رجل الأمن العسيري: موت الفجأة يرجى له الشهادة (فيديو)

الاخبار المحلية
Time منذ 36 دقيقة
Views 1664
"السديس" عن رجل الأمن العسيري: موت الفجأة يرجى له الشهادة (فيديو)

الرياض (صدى):
قدّم الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء في وفاة رجل الأمن الحسين العسيري " مُرافق الأئمة " .

وأوضح في مقطع فيديو، جانبًا من حياة العسيري بعد مصاحبته له قرابة 25 عاماً، إذ قال في موقع العزاء لذويه إن خدمة بيت الله العظيم هذه أعظم رسالة وأعظم شرف يفني فيها الإنسان عمره.

وتابع : " هو من رجال الأمن الذين نعتز بهم ونفتخر بهم، ونرى أن عملهم جهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد قضى عمره في خدمة أمن البلاد والسمع والطاعة لولاة الأمر وخدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين ” .

وأضاف: " عاشرته قرابة 25 سنة ولم أرَ منه إلا كل خير والعمل الصالح وحب المشايخ وحب الأئمة والعلماء، وموت الفجأة يرجى له الشهادة في سبيل الله في خدمة هذا الدين والوطن الغالي ” .

واختتم: " لا يعلم الواحد هل يهنئ أم يعزي على هذه الخاتمة الحسنة التي قضاها في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن وأمن الحرمين الشريفين، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، ونعزي أنفسنا فيه، وأن يغفر له ويرحمه ” .

اقرأ أيضًا:

وفاة الرقيب العسيري بعد 25 عامًا في خدمة الوطن

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

أخر الأخبار

النيابة تكشف الإجراء المتبع حال تعذّر تحريز آثار للجريمة
النيابة تكشف الإجراء المتبع حال تعذّر تحريز آثار للجريمة
Time منذ 50 ثانية Views 1016
انفجار إطار شاحنة وانقلابها في نفق
انفجار إطار شاحنة وانقلابها في نفق
Time منذ دقيقة Views 90
مغامر يعبُر على سلك معلق فوق بركان نشط
مغامر يعبُر على سلك معلق فوق بركان نشط
Time منذ 3 دقائق Views 129
تصرف غريب من حارس مرمى قبل ركلات الترجيح
تصرف غريب من حارس مرمى قبل ركلات الترجيح
Time منذ 4 دقائق Views 152
بالفيديو.. ريان جيلر يبكي بحُرقة بسبب والده
بالفيديو.. ريان جيلر يبكي بحُرقة بسبب والده
Time منذ 5 دقائق Views 142
بالفيديو.. فك مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا
بالفيديو.. فك مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1163
لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له
لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له
Time منذ 10 دقائق Views 1240
"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية
"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية
Time منذ 12 دقيقة Views 1239
"تعليم الليث" يتابع مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم أثناء الدوام
"تعليم الليث" يتابع مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم أثناء الدوام
Time منذ 15 دقيقة Views 1231
وظائف شاغرة للرجال بالدهام للساعات
وظائف شاغرة للرجال بالدهام للساعات
Time منذ 20 دقيقة Views 1097