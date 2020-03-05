"السديس" عن رجل الأمن العسيري: موت الفجأة يرجى له الشهادة (فيديو)

الرياض (صدى):

قدّم الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء في وفاة رجل الأمن الحسين العسيري " مُرافق الأئمة " .

وأوضح في مقطع فيديو، جانبًا من حياة العسيري بعد مصاحبته له قرابة 25 عاماً، إذ قال في موقع العزاء لذويه إن خدمة بيت الله العظيم هذه أعظم رسالة وأعظم شرف يفني فيها الإنسان عمره.

وتابع : " هو من رجال الأمن الذين نعتز بهم ونفتخر بهم، ونرى أن عملهم جهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وقد قضى عمره في خدمة أمن البلاد والسمع والطاعة لولاة الأمر وخدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين ” .

وأضاف: " عاشرته قرابة 25 سنة ولم أرَ منه إلا كل خير والعمل الصالح وحب المشايخ وحب الأئمة والعلماء، وموت الفجأة يرجى له الشهادة في سبيل الله في خدمة هذا الدين والوطن الغالي ” .

واختتم: " لا يعلم الواحد هل يهنئ أم يعزي على هذه الخاتمة الحسنة التي قضاها في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن وأمن الحرمين الشريفين، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم، ونعزي أنفسنا فيه، وأن يغفر له ويرحمه ” .

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