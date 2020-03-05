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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

مال واعمال
Time منذ 42 دقيقة
Views 1263
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 56.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7467.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والأهلي ريت 1, وجدوى ريت السعودية، والصناعات الكهربائية، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وجبل عمر، وأليانز إس إف، وطيبة، وساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 4.67% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, والجزيرة، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، والشرقية للتنمية، وسابك, هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 159.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7603.05 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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