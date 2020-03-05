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مصر تُعلق على تقديمها علاجًا لفيروس كورونا إلى الصين

عربية ودولية
Time منذ 53 دقيقة
Views 1631
مصر تُعلق على تقديمها علاجًا لفيروس كورونا إلى الصين

القاهرة (صدى):
كشفت وزارة الصحة المصرية، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن تقديم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لجمهورية الصين الشعبية.

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، مشيرًا إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.

وأهاب بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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