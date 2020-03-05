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مرتزق إخواني يدعو أتباعه إلى نشر كورونا في جميع أنحاء مصر (فيديو)

عربية ودولية
Time منذ 7 دقائق
Views 1173
مرتزق إخواني يدعو أتباعه إلى نشر كورونا في جميع أنحاء مصر (فيديو)

ماجد القزيز (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مدى حقارة عناصر الإخوان الهاربة من مصر، وحقدها على النظام المصري، بل وكرهها للدولة المصرية التي يدّعوا دائمًا أنهم يريدون الأفضل لها.

وأوضح الفيديو، أحد عناصر الإخوان الهاربة وهو يدعو كل من يُصاب بإنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة، بالدخول في أقسام الشرطة أو المؤسسات الحكومية، لنقل العدوى.

كما دعا من شكّ في إصابته بفيروس كورونا الجديد، أن يدخل مدينة الإنتاج الإعلامي ويحاول الاختلاط بأكبر قدر ممكن من الناس والشخصيات العامة، لنشر الفيروس.

وأضاف : " إنت متعرفش دور البرد ده قصته إيه، لو انتشر بين الناس، النظام هيستعد لمواجهة المرض، ليه تروح لوحدك؟ " ، في إشارة إلى أنه إذا توفي المصاب بكورونا فيجب عليه أن يأخذ الكثيرين معه بنشر المرض.

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أحدث التعليقات

زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
ايييييي يا النمر كل شي عندك تحذيرات

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