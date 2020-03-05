calendar

"الصحة" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5 حالات في المملكة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 2597
Comment 3
"الصحة" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5 حالات في المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورا بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، كما أكدت الصحة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقالت الصحة " إنها توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من قبل الاطباء المختصين على الرقم 937." وشددت الصحة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

أخر الأخبار

النيابة تكشف الإجراء المتبع حال تعذّر تحريز آثار للجريمة
النيابة تكشف الإجراء المتبع حال تعذّر تحريز آثار للجريمة
Time منذ 12 ثانية Views 999
انفجار إطار شاحنة وانقلابها في نفق
انفجار إطار شاحنة وانقلابها في نفق
Time منذ دقيقة Views 85
مغامر يعبُر على سلك معلق فوق بركان نشط
مغامر يعبُر على سلك معلق فوق بركان نشط
Time منذ دقيقتين Views 122
تصرف غريب من حارس مرمى قبل ركلات الترجيح
تصرف غريب من حارس مرمى قبل ركلات الترجيح
Time منذ 4 دقائق Views 142
بالفيديو.. ريان جيلر يبكي بحُرقة بسبب والده
بالفيديو.. ريان جيلر يبكي بحُرقة بسبب والده
Time منذ 5 دقائق Views 131
بالفيديو.. فك مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا
بالفيديو.. فك مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بعد تأجيله بسبب كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1156
لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له
لوشيسكو: أي فريق يقابل الهلال يقدم مباراة استثنائية له
Time منذ 10 دقائق Views 1234
"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية
"الراجحي" يقرر توطين منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية
Time منذ 12 دقيقة Views 1232
"تعليم الليث" يتابع مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم أثناء الدوام
"تعليم الليث" يتابع مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم أثناء الدوام
Time منذ 15 دقيقة Views 1226
وظائف شاغرة للرجال بالدهام للساعات
وظائف شاغرة للرجال بالدهام للساعات
Time منذ 19 دقيقة Views 1097