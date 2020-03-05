بالفيديو.. بلجيكي يروي تجربته المثيرة للإهتمام في الحصول على الإقامة المميزة

الرياض (صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة عن نموذج مثير للإهتمام لأحد الحاصلين على الإقامة المميزة مؤخراً وهو المستشار القانوني حمدان بيير من بلجيكا .

وأعرب "بيير " عن سعادته الغامرة بالحصول على الإقامة المميزة في وقت قياسي على عكس المتوقع ، كاشفاً عن طموحه الكبير للعيش في المملكة بصحبة عائلته مع ما تتميز به السعودية من أمان ومتعة العيش .

وقال في فيديو له : أنا محامي وأعيش في المملكة منذ ثمانية أعوام ، وأعمل في إحدي الشركات القانونية الكبرى في المملكة العربية السعودية .

وأضاف : في الماضي كان من الصعب تخطيط مستقبلي لأكثر من 10 أعوام ، ولكن حالياً مع الإقامة المميزة اعلم جيداً بأنه يمكنني الآن الإستقرار بالمملكة بعد أن أتقاعد وبإمكان عائلتي أيضاً الإقامة في المملكة حتى بعد وفاتي ، ولذلك فإن الإقامة المميزة منحتني رؤية واضحة لمستقبلي ومكنتني من الإستثمار بالمملكة .