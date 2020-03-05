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بالفيديو.. بلجيكي يروي تجربته المثيرة للإهتمام في الحصول على الإقامة المميزة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1623
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بالفيديو.. بلجيكي يروي تجربته المثيرة للإهتمام في الحصول على الإقامة المميزة

الرياض (صدى):
كشف مركز الإقامة المميزة عن نموذج مثير للإهتمام لأحد الحاصلين على الإقامة المميزة مؤخراً وهو المستشار القانوني حمدان بيير من بلجيكا .

وأعرب "بيير " عن سعادته الغامرة بالحصول على الإقامة المميزة في وقت قياسي على عكس المتوقع ، كاشفاً عن طموحه الكبير للعيش في المملكة بصحبة عائلته مع ما تتميز به السعودية من أمان ومتعة العيش .

وقال في فيديو له : أنا محامي وأعيش في المملكة منذ ثمانية أعوام ، وأعمل في إحدي الشركات القانونية الكبرى في المملكة العربية السعودية .

وأضاف : في الماضي كان من الصعب تخطيط مستقبلي لأكثر من 10 أعوام ، ولكن حالياً مع الإقامة المميزة اعلم جيداً بأنه يمكنني الآن الإستقرار بالمملكة بعد أن أتقاعد وبإمكان عائلتي أيضاً الإقامة في المملكة حتى بعد وفاتي ، ولذلك فإن الإقامة المميزة منحتني رؤية واضحة لمستقبلي ومكنتني من الإستثمار بالمملكة .

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أحدث التعليقات

زائر الفجر
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زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
ايييييي يا النمر كل شي عندك تحذيرات

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