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هواتف شاومي هي الأفضل لعشاق الألعاب الإلكترونية

مال واعمال
Time منذ ساعة
Views 1467
Comment 1
هواتف شاومي هي الأفضل لعشاق الألعاب الإلكترونية

وكالات (صدى):
كشفت Xiaomi عن هاتف Black Shark 3، بعد فترة ترقب خصوصا من عشاق الألعاب الإلكترونية.

وصنف كواحد من أفضل هواتف أندرويد حاليا وأكثرها تطورا، حيث يأتي بنسخة عادية ونسخة pro معدلة، تمتازان بقدرة على معالجة البيانات والصور والفيديوهات بسرعة كبيرة، وهياكل متينة ومميزة، وشاشات مخصصة لألعاب الفيديو.

ومن أبرز المميزات كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5  بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، مع منفذ USB Type-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وزودت نسخة Black Shark 3 العادية بمواصفات متطورة منها هيكل متين مقاوم للماء والغبار والصدمات، ومعالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالج للهواتف مطروح حاليا، وشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض (2400/1080) بيكسل وتردد 120 هيرتز.

وتأتي البطارية بسعة 4720 ميلي أمبير وميزة الشحن السريع واللاسلكي، مع بوصلة إلكترونية وحساسات إضاءة، وأنظمة GPS وGalileo وBeidou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وتتميز نسخة pro من هذا الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 7.1 بوصة بدقة عرض (3100/1440) بيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وباقي مواصفاته التقنية مثل مواصفات Black Shark 3.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
زين ، نقول ان شاء الله بداية خير ,,, ,, باالمثل قالوا // ارجاع باالحق ولا ارجاع باالباطل ...
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, ... هذي تشتغل قتاحه على بحري ... .. اعقبي اخزاها الله وخيب آمالها ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع الأوضاع الي صايرة حاليآ والله ماظنيت🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة الطريق الي يودي ومايرجع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه ماتبين واحد يرعى لك الغنم😊😂😂😂😂

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