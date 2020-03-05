البحرين تعلن تعافي 3 أشخاص من فيروس كورونا منهم مواطنة سعودية

وكالات (صدى):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط هنا لجدولة موعد الفحص.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، كانت قد أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية قادمتين من إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في دولة الكويت إلى 58 حالة.