calendar

البحرين تعلن تعافي 3 أشخاص من فيروس كورونا منهم مواطنة سعودية

عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 1485
البحرين تعلن تعافي 3 أشخاص من فيروس كورونا منهم مواطنة سعودية

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها الاتصال على الرقم 444، أو التسجيل الإلكتروني عبر الرابط هنا لجدولة موعد الفحص.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، كانت قد أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية قادمتين من إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في دولة الكويت إلى 58 حالة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
ايييييي يا النمر كل شي عندك تحذيرات

أخر الأخبار

"السعودية للكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة
"السعودية للكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ دقيقة Views 1041
هواتف شاومي هي الأفضل لعشاق الألعاب الإلكترونية
هواتف شاومي هي الأفضل لعشاق الألعاب الإلكترونية
Time منذ 4 دقائق Views 1081
مرتزق إخواني يدعو أتباعه إلى نشر كورونا في جميع أنحاء مصر (فيديو)
مرتزق إخواني يدعو أتباعه إلى نشر كورونا في جميع أنحاء مصر (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1158
ابتسام الشهري: قرار تعليق الدراسة في يد وزارة الصحة
ابتسام الشهري: قرار تعليق الدراسة في يد وزارة الصحة
Time منذ 23 دقيقة Views 1756
القبض على تشكيل عصابي امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية والهويات بالرياض
القبض على تشكيل عصابي امتهنوا تزوير الوثائق الرسمية والهويات بالرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1335
فوز العتيبي تنقلب على الليبرالية
فوز العتيبي تنقلب على الليبرالية
Time منذ 31 دقيقة Views 696
بالفيديو.. خالد النمر يحذر مرضى القلب من تناول «الضب»
بالفيديو.. خالد النمر يحذر مرضى القلب من تناول «الضب»
Time منذ 35 دقيقة Views 1531
إعلان أسماء حكام مبارتي اليوم بدوري المحترفين
إعلان أسماء حكام مبارتي اليوم بدوري المحترفين
Time منذ 39 دقيقة Views 1479
شركات الاستقدام تلجأ لتدوير العمالة بسبب كورونا
شركات الاستقدام تلجأ لتدوير العمالة بسبب كورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 1576
تحذيرات خطيرة: "طقطقة الرقبة" تسبب السكتة الدماغية !
تحذيرات خطيرة: "طقطقة الرقبة" تسبب السكتة الدماغية !
Time منذ 49 دقيقة Views 1436