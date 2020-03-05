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سند محمد بن سلمان يكشف إمكانية تسجيل الوافد حال زواجه من مواطنة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
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سند محمد بن سلمان يكشف إمكانية تسجيل الوافد حال زواجه من مواطنة

الرياض (صدى):
كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن إمكانية حصول الوافد على الدعم الذي يؤهله للزواج من مواطنة، إذ أكد أن شروط الدعم تتضمن أن يكون الزوج والزوج سعوديي الجنسية، أي أنه لا يمكن للوافد الحصول عليه.

وتضمنت شروط الحصول على دعم الآتي : " منها أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون سنه ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، أن يكون الزواج الأول للرجل، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم " .

واشتملت أيضًا على ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، مع إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، و تكون أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

ويمكن التسجيل في المبادرة من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا  .

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أحدث التعليقات

زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
زائر الفجر
هذه نكتة النصر يعد العدة ويجهز إعلامه الرخيص والقذر لمهاجمة لجنة الحكام وإتحاد كرة القدم بواسطة المريض سعود الصرامي وإعلامييه المرضى الآخرين للتأثير عليهم محاولة منه أقتناص فرصة للفوز بكأس الملك أو الدوري ولو كلفه ذلك سمعته إرضاء لجماهيره وإعلامه المضغوطين منذ أشهر مضت ..
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
طيب
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
الله المستعان
🤲يارب فرجها على كل مهموم 🤲
ايييييي يا النمر كل شي عندك تحذيرات

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