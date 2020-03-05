سند محمد بن سلمان يكشف إمكانية تسجيل الوافد حال زواجه من مواطنة

وتضمنت شروط الحصول على دعم الآتي : " منها أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون سنه ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، أن يكون الزواج الأول للرجل، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم " .
واشتملت أيضًا على ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، مع إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، و تكون أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
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