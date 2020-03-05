"مؤسسة النقد": اندماج شركات التأمين يخلق كيانات قوية تقدم خدمة مميزة للعملاء

الرياض (صدى):

قال عبدالله التويجري مدير عام الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد العربى السعودي "ساما" أن مذكرات التفاهم المبدئية التى تم الإعلان عنها مؤخرا لبحث جدوى ثلاثة اندماجات جديدة فى القطاع، يمثل بداية جديدة لنتائج سعي المؤسسة إلى تحقيق أهدافها تجاه قطاع التأمين.

وتابع التويجري أن اندماج شركتي "ولاء للتأمين التعاوني" و"متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني" الذي تم مطلع الشهر الجاري سيعود بالنفع على الشركتين من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة ورفع الحصة السوقية وتقوية الملاءة المالية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والحفاظ عليها.

وكانت شركة ولاء للتأمين أعلنت عن نفاذ قرار دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين ونقل جميع أصول شركة متلايف إيه آي جي العربي والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين "صفقة الاندماج"، وذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار 11.839.706 سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

وتسجل الأسهم الجديدة لمصلحة المساهمين في شركة متلايف إيه آي جي العربي، من خلال زيادة رأسمال شركة ولاء للتأمين المدفوع من 528 مليون ريال إلى 646.3 مليون ريال وزيادة عدد أسهمها من 52.8 مليون سهم إلى 64.639.706 سهم مدفوعة بالكامل.