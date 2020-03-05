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"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من كورونا

الرياض (صدى):
تواصل "الصحة" نشر رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر "إنفوجرافيك" عن الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الطريقة تشمل 8 خطوات، حيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وبعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه.

ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
علشان كذا كورونا مافي أمل يروح من عندكم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حرام عليكي يامحرومه واحنا وين نكشت باالله الجلسه ع البحر لها طعم غير😍😍😍

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