"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من كورونا

الرياض (صدى):

تواصل "الصحة" نشر رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث نشرت عبر حسابها في تويتر "إنفوجرافيك" عن الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الطريقة تشمل 8 خطوات، حيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وبعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه.

ودعت الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله .