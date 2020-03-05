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الإمارات تطالب المواطنين والمقيمين بتجنب السفر

عربية ودولية
Time منذ 8 دقائق
Views 1166
الإمارات تطالب المواطنين والمقيمين بتجنب السفر

أبو ظبي (صدى):
دعت وزارة الصحة الإماراتية المواطنين والمقيمين، بضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول.

وقالت وزارة الصحة إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت دولة الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية الصحيحة اتباعاً للمعايير الصحية العالمية، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية كافة، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

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