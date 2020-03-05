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القيادة تهنئ رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

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