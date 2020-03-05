calendar

مباريات اليوم في دوري المحترفين

اخبار رياضية
Time منذ 54 دقيقة
Views 1575
مباريات اليوم في دوري المحترفين

الرياض (صدى):
يستضيف الرائد نظيره الفتح في اللقاء الذي سيجمعهما عند الساعة 4:05 مساء الغد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حضر الرائد هذا الموسم بمستويات مميزة أوصلته للمرتبة السادسة بـ 31 نقطة، ويسعى من خلال هذه المواجهة إلى العودة من جديد لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل يدخل الفتح المباراة وهو في المرتبة الـ 14 بـ 18، ويتطلع لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد أن حقق 6 نقاط في الجولتين الماضيتين من أمام الأهلي والوحدة.

وكانت نتيجة مواجهة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

كما يلتقي الأهلي نظيره الفيحاء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز وتعويض مستويات الفريق المتذبذبة في الجولات الماضية، حيث لم ينتصر في آخر ثلاث جولات من الدوري، بهزيمته في الجولتين الـ 18 و الـ 19 ،من الوحدة والفتح وتعادله في الجولة الماضية أمام النصر ويسعى للفوز في هذه الجولة والعودة للانتصارات بقيادة جهازه الفني الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش الذي يقود الفريق رسميًا في أول مباراة له، ويحتل الفريق الأهلاوي المرتبة الثالثة بـ 34 نقطة.

أما فريق الفيحاء قدم مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدًا في آخر جولتين وكسب العلامة الكاملة من أمام الوحدة والرائد، ويتطلع فريق الفيحاء والذي يحتل المركز التاسع بـ 27 نقطة، للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على تقديم المستويات الجيدة والصعود لمراكز متقدمة في سلم الترتيب.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة من الدوري وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

أخر الأخبار

الإمارات تطالب المواطنين والمقيمين بتجنب السفر
الإمارات تطالب المواطنين والمقيمين بتجنب السفر
Time منذ 8 دقائق Views 1152
بالفيديو.. مرسيدس تكشف عن أحدث سيارتها المذهلة E Class 2021
بالفيديو.. مرسيدس تكشف عن أحدث سيارتها المذهلة E Class 2021
Time منذ 18 دقيقة Views 1167
شاب يحاول طمس اسم شهيد بلوحة تحمل اسمه بالطائف !
شاب يحاول طمس اسم شهيد بلوحة تحمل اسمه بالطائف !
Time منذ 23 دقيقة Views 1613
أسعار الذهب ترتفع بفعل مخاطر الفيروس
أسعار الذهب ترتفع بفعل مخاطر الفيروس
Time منذ 31 دقيقة Views 1279
مصاب بكورونا "مطلوب أمنيا" بعد هروبه في موقف غامض
مصاب بكورونا "مطلوب أمنيا" بعد هروبه في موقف غامض
Time منذ 35 دقيقة Views 573
تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية «عذيب» ضد هيئة الإتصالات 
تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية «عذيب» ضد هيئة الإتصالات 
Time منذ 48 دقيقة Views 1400
الاستئناف تحذر الحراسات الأمنية من «الفطور»: «يتم إيقاف حامله»
الاستئناف تحذر الحراسات الأمنية من «الفطور»: «يتم إيقاف حامله»
Time منذ 51 دقيقة Views 1994
مباريات اليوم في دوري المحترفين
مباريات اليوم في دوري المحترفين
Time منذ 54 دقيقة Views 1575
تعرف على مهام محاكم الاستئناف العامة والإدارية
تعرف على مهام محاكم الاستئناف العامة والإدارية
Time منذ ساعة Views 1480
القيادة تهنئ رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ ساعة Views 1335