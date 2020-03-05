مباريات اليوم في دوري المحترفين

الرياض (صدى):

يستضيف الرائد نظيره الفتح في اللقاء الذي سيجمعهما عند الساعة 4:05 مساء الغد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حضر الرائد هذا الموسم بمستويات مميزة أوصلته للمرتبة السادسة بـ 31 نقطة، ويسعى من خلال هذه المواجهة إلى العودة من جديد لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل يدخل الفتح المباراة وهو في المرتبة الـ 14 بـ 18، ويتطلع لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد أن حقق 6 نقاط في الجولتين الماضيتين من أمام الأهلي والوحدة.

وكانت نتيجة مواجهة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

كما يلتقي الأهلي نظيره الفيحاء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز وتعويض مستويات الفريق المتذبذبة في الجولات الماضية، حيث لم ينتصر في آخر ثلاث جولات من الدوري، بهزيمته في الجولتين الـ 18 و الـ 19 ،من الوحدة والفتح وتعادله في الجولة الماضية أمام النصر ويسعى للفوز في هذه الجولة والعودة للانتصارات بقيادة جهازه الفني الجديد الصربي فلادان ميلويفيتش الذي يقود الفريق رسميًا في أول مباراة له، ويحتل الفريق الأهلاوي المرتبة الثالثة بـ 34 نقطة.

أما فريق الفيحاء قدم مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدًا في آخر جولتين وكسب العلامة الكاملة من أمام الوحدة والرائد، ويتطلع فريق الفيحاء والذي يحتل المركز التاسع بـ 27 نقطة، للفوز وخطف النقاط الثلاث والمحافظة على تقديم المستويات الجيدة والصعود لمراكز متقدمة في سلم الترتيب.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة من الدوري وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة