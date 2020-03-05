تعرف على مهام محاكم الاستئناف العامة والإدارية

الرياض (صدى):

تنقسم محاكم الاستئناف إلى نوعين، محاكم استئناف القضاء العام، ومحاكم الاستئناف الإداري، ويبلغ عددها نحو 28 محكمة تتشكل فيها عشرات الدوائر القضائية المتخصصة.

وتتولى محاكم استئناف القضاء العام تدقيق ومراجعة مذكرات الاعتراض للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، أما الاستئناف الإداري فتختص بتدقيق ومراجعة الأحكام الإدارية في ديوان المظالم.

وأنشات وزارة العدل دوائر استئناف لبعض المحاكم، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من 5 قضاة.

وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتكون درجة القاضي في محكمة الاستئناف، درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.