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تعرف على مهام محاكم الاستئناف العامة والإدارية

الاخبار المحلية
Time منذ 59 دقيقة
Views 1480
تعرف على مهام محاكم الاستئناف العامة والإدارية

الرياض (صدى):
تنقسم محاكم الاستئناف إلى نوعين، محاكم استئناف القضاء العام، ومحاكم الاستئناف الإداري، ويبلغ عددها نحو 28 محكمة تتشكل فيها عشرات الدوائر القضائية المتخصصة.

وتتولى محاكم استئناف القضاء العام تدقيق ومراجعة مذكرات الاعتراض للأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، أما الاستئناف الإداري فتختص بتدقيق ومراجعة الأحكام الإدارية في ديوان المظالم.

وأنشات وزارة العدل دوائر استئناف لبعض المحاكم، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من 5 قضاة.

وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتكون درجة القاضي في محكمة الاستئناف، درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.

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أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

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