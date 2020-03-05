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"هدف" يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين

مال واعمال
Time منذ ساعة
Views 1524
"هدف" يودع 483 مليون ريال في حسابات المستفيدين

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 483 ملايين ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 320 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر فبراير 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 169.172 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 150.974 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر فبراير، بلغ 5444 مستفيد ومستفيدة منهم 3069 إناث و2375 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

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