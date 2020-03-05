أول تصريح لـ "فان ديك " بعد الهزائم الصادمة لليفربول

وكالات (صدى):

دافع نجم ليفربول الهولندي فان ديك عن آداء ناديه بعدما طالته العديد من الإنتقادات بسبب الهزائم المتتالية التي تعرض لها مؤخراً .

وقال "ديك " في تصريحات له : في الحياة هناك أشخاص لن يكونوا راضين نهائيا ، وهم دائمو البحث عن الأشياء السلبية.. هذه هي الحقيقة.

وأضاف : إما أن تستمر مع هذا الفكر السلبي، وإما التركيز على الأشياء الإيجابية.. بالنسبة لي أفضل التركيز على كل ما هو إيجابي، نحن في وضعية جيدة قريبين من تحقيق ما نرغب فيه، نركز فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه صغيرا .

كما رد فيرجيل فان ديك على الانتقادات حول عدم لعب الفريق منافسات الكؤوس المحلية بجدية وقال : إنه غباء قول ذلك من وجهة نظري، كل مسابقة نشارك فيها نرغب في الفوز بها .

وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة 3 مرات في 4 لقاءات وخرج من الدور الخامس لكأس الإتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين نظيفين ، كما خسر أمام واتفورد بثلاث أهداف دون رد .