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أول تصريح لـ "فان ديك " بعد الهزائم الصادمة لليفربول

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1739
أول تصريح لـ "فان ديك " بعد الهزائم الصادمة لليفربول

وكالات (صدى):
دافع نجم ليفربول الهولندي فان ديك عن آداء ناديه بعدما طالته العديد من الإنتقادات بسبب الهزائم المتتالية التي تعرض لها مؤخراً .

وقال "ديك " في تصريحات له : في الحياة هناك أشخاص لن يكونوا راضين نهائيا ، وهم دائمو البحث عن الأشياء السلبية.. هذه هي الحقيقة.

وأضاف : إما أن تستمر مع هذا الفكر السلبي، وإما التركيز على الأشياء الإيجابية.. بالنسبة لي أفضل التركيز على كل ما هو إيجابي، نحن في وضعية جيدة قريبين من تحقيق ما نرغب فيه، نركز فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه صغيرا .

كما رد فيرجيل فان ديك على الانتقادات حول عدم لعب الفريق منافسات الكؤوس المحلية بجدية وقال : إنه غباء قول ذلك من وجهة نظري، كل مسابقة نشارك فيها نرغب في الفوز بها .

وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة 3 مرات في 4 لقاءات وخرج من الدور الخامس لكأس الإتحاد الإنجليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين نظيفين ، كما خسر أمام واتفورد بثلاث أهداف دون رد .

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أحدث التعليقات

ابونايف
هم عارفين تعهد ويطلعون منها لانهم يعتبرون لاجئين ماحد يتعرضهم السوريين واليمنيه يعني قاعدين على سبودكم ههههه بتتوقعون اليمن وسوريا راح تنتهي الحرب عندهم هذولا مثل فلسطين حتى قيام الساعه .
ابو محمد
كل شي صار مغشوش ، حتى النعناع ,, ,, ياالله اني دخيلك ..
**""'سهم'""**
مبروك افتتاح الفندق الجديد ...😂😂
أبو أونس
قسم بالله أغلب اللي شغالين في اوبر وكريم ناس ماهم بحاجة المادة نازلين يفرفرون في الشوارع عشان يشبكون البنات ! ويعيشون دراما رومنسية بس
ابو محمد
احمق ابله وفسقان ..

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