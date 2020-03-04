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المغرب تقرر إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور
اخبار رياضية
منذ 48 دقيقة
1407
وكالات (صدى):
قررت الجامعة الملكية المغربية إقامة جميع مباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور ابتداءً من اليوم، وحتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وأوضحت أن قرارها يأتي بهدف المحافظة على سلامة اللاعبين والمدربين والجماهير.
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
البرفسور حنس
الحنس وما ادراك مالحنس... اوروبا الوسطى فيها حنس..وهم المغول ...امريكا فيها حنسات ولاكن انقرضو وهم الكاو بقره ...افريقيا فيها حنسات وهم الطوارق ...الشوام اكثر من نصفهم حنسات ولاكن مختلطين بالنور والصلب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
كذاب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
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