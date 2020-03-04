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طبيب: لبس الكمام في كل الأوقات غير منصوح به حاليا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1646
طبيب: لبس الكمام في كل الأوقات غير منصوح به حاليا

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، أن لبس الكمام في كل الأوقات لا ينصح به حاليًا.

واستنكر قيام بعض التجار باستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لرفع أسعار الكمامات.

وأضاف أن المقلق في فيروس كورونا هو سرعة وحجم انتشاره فقط، مؤكدًا أن نسبة الوفيات من هذا الفيروس تعتبر قليلة جدًا.

من جهته، أوضح الدكتور سامي المدرع، مساعد المدير التنفيذي للوبائيات بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والتى منها الكحة وضيق التنفس.

ولفت إلى أن أعراض العدوى عند مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا تظهر عادة خلال فترة تتراوح مابين يومين إلى 14 يوم وفي الغالب تظهر خلال الإسبوع الأول.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
البرفسور حنس
الحنس وما ادراك مالحنس... اوروبا الوسطى فيها حنس..وهم المغول ...امريكا فيها حنسات ولاكن انقرضو وهم الكاو بقره ...افريقيا فيها حنسات وهم الطوارق ...الشوام اكثر من نصفهم حنسات ولاكن مختلطين بالنور والصلب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
كذاب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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