السنغال بطلًا لكأس العرب بعد المشاركة الشرفية (فيديو)

نواف السالم (صدى):

تمكن المنتخب السنغالي من التتويج ببطل لمنافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة.

وجاء ذلك بعد فوزه في النهائي على تونس بهدف بلا رد، الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتأتي مشاركة المنتخب السنغالي في البطولة ببطاقة دعوة لأول مرة، في خطوة يهدف من خلالها الاتحاد العربي لتطوير المواهب الشاب وإكسابها المزيد من الخبرات على كافة الأصعدة.

كما يدين المنتخب السنغالي بالفوز إلى لاعبه لسامبا دالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (45) مستفيداً من خطأ دفاعي من لاعب المنتخب التونسي.

بدأ المنتخب التونسي المباراة ضاغطاً وأجبر نظيره السنغالي على التراجع لحماية منطقته لوقف الهجمات التونسية ، والتي كادت أن تثمر عن افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة خاصة فرصتي، محمد أمسن ويانيس الصغير.

وعلى عكس مجريات المباراة تمكن مطر سار لاعب منتخب السنغال من خطف كرة من زياد بريمه لاعب المنتخبا لتونسي ليتوغل داخل حدود منطقة الجزاء ويمرر لسامبا دالو الذي سدد مباشرة في يقف المرمى محرزاً هدف التقدم للمنتخب السنغالي الدقيقة 45 انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وجاءت بداية الشوط الثاني بعكس الأول حيث سيطر السنغاليون على مجريات المباراة وتركوا للتونسيين مهمة محاولة تخليص الكرة حيث انحصر اللعب في منطقتهم.