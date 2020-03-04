أسباب تخلي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية

ماجد محمد (صدى):

أوضح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأسباب التى دفعته لتقديم استقالته من منصب الرئاسة الشرفية للأهلي.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي".

وتابع : "الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".