calendar

أسباب تخلي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية

اخبار رياضية
Time منذ 6 دقائق
Views 1115
أسباب تخلي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية

ماجد محمد (صدى):
أوضح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأسباب التى دفعته لتقديم استقالته من منصب الرئاسة الشرفية للأهلي.

وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ... ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي".

وتابع : "الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يازينها الله يصلحها
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لاشماته ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشفي كل مريض
البرفسور حنس
اي واحد يجي من ايران يعزل بشبك وخيمه بالصحرى ازبوعين . فيا يتعافا ويطلع من الشبك او يموت يدفن بمكانه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله في هذي الصورة يشبه صدام حسين

أخر الأخبار

السنغال بطل لكأس العرب بعد مشاركة شرفية (فيديو)
السنغال بطل لكأس العرب بعد مشاركة شرفية (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1040
أسباب تخلي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية
أسباب تخلي آل الشيخ عن رئاسة الأهلي الشرفية
Time منذ 6 دقائق Views 1115
بالفيديو.. قبضة رجال الأمن مصير كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة
بالفيديو.. قبضة رجال الأمن مصير كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة
Time منذ 15 دقيقة Views 1319
تسجيل ثاني إصابة بكورونا لمواطن قادم من إيران عبر البحرين
تسجيل ثاني إصابة بكورونا لمواطن قادم من إيران عبر البحرين
Time منذ 17 دقيقة Views 1491
آخر تطورات قضية قتيل منزل نانسي عجرم
آخر تطورات قضية قتيل منزل نانسي عجرم
Time منذ 20 دقيقة Views 1403
المملكة تؤكد حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء
المملكة تؤكد حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء
Time منذ 24 دقيقة Views 1281
بالفيديو.. معطيات جديدة عن المواطن المصاب بكورونا يكشفها وزير الصحة 
بالفيديو.. معطيات جديدة عن المواطن المصاب بكورونا يكشفها وزير الصحة 
Time منذ 34 دقيقة Views 1624
بالصور.. الصقور السعودية تستعرض قدراتها في سماء مدينة جربة التونسية
بالصور.. الصقور السعودية تستعرض قدراتها في سماء مدينة جربة التونسية
Time منذ 38 دقيقة Views 1371
إغلاق معارض السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر
إغلاق معارض السيارات التي تقع ضمن حمى المشاعر
Time منذ 42 دقيقة Views 1479
واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان
Time منذ 43 دقيقة Views 1371