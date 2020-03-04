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باكستاني واغرب سرقة في مسجد

فيديوهات متنوعة
Time منذ 58 دقيقة
Views 759
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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم لاشماته ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يشفي كل مريض
البرفسور حنس
اي واحد يجي من ايران يعزل بشبك وخيمه بالصحرى ازبوعين . فيا يتعافا ويطلع من الشبك او يموت يدفن بمكانه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
سبحان الله في هذي الصورة يشبه صدام حسين
إبن سمومة
اللهم ردها إلى أهلها سالمة عاجلا غير آجل...

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