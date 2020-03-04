وزير الشؤون الإسلامية: تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتا يأتي لحماية الجميع

وأضاف معاليه في تصريح صحفي له : إن قرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.
وجدد معاليه التأكيد على أن المملكة بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج تثبت للعالم أجمع بأنها تتعامل مع هذا الأمر في إطار المسؤولية الكاملة للمحافظة على أنفس المسلمين الذين يرغبون في أداء العمرة بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين ورائدة العالم الإسلامي، كما تؤكد أنها لا تتعامل معه من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في ختام تصريحه بالجهود المتظافرة من جميع قطاعات وأجهزة الدولة في تنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في حماية المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من فيروس كورونا، سائلاً الله الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الشرور والأوبئة وأن يعافي مرضى المسلمين ويعجل بشفائهم.