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كبار العلماء: تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين يتفق مع المصلحة الشرعية

الاخبار المحلية
Time منذ 10 ساعات
Views 1575
كبار العلماء: تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين يتفق مع المصلحة الشرعية

الرياض (صدى):
أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, أن قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية؛ يعد امتدادًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ قرار مسؤول وموفق؛ تقضي به المصلحة الشرعية الداعية للمحافظة على نفوس الناس ودينهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم؛ حيث قررت الشريعة الإسلامية أن كل ما يحفظ هذه الأصول أو أحدها فهو مصلحة معتبرة مطلوبة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو أحدها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

وقالت في بيان لها صدر اليوم: "إن هذه الإجراءات الإحترازية التي تراجع بشكل مستمر في ضوء المعطيات داخليًا وخارجيًا تتفق والقواعد الشرعية بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ورفع الضرر بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره".

وأكدت في هذا الصدد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد -أيده الله- وحكومتهما الرشيدة على المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء, الجميع من مواطنين ومقيمين بالعناية التامة بما تصدره الجهات المسؤولة في المملكة وأخذها بعين الاعتبار، ومن ذلك التعليمات الطبية؛ مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مصلحة شرعية ظاهرة والتعاون معها من التعاون على البر والتقوى.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحذر واجب
ابو عمار
لو ان كل قاتل يقتل بجريمته لفكر كل مجرم الف مره قبل ارتكاب جريمته
ابو عمار
معاها حق النائبه صفاء الحرص واجب والمفروض يتم تجهيس المطار باطباء يفحصون كل قادم للكويت لتأكد من سلامته
ابو عمار
يبدو ان الصحفي ابو طلال له علاقه قريبه و قويه جدا بالعصابه ابتداء من مصطفى المصري مرورا بالسيده مريم ومنصور اليماني

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