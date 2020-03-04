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شؤون الحرمين: قرار تعليق العمرة يتواءم مع الشريعة الإسلامية

الاخبار المحلية
Time منذ 10 ساعات
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شؤون الحرمين: قرار تعليق العمرة يتواءم مع الشريعة الإسلامية

مكة المكرمة (صدى):
أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أن قرار تعليق العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين كإجراء احترازي مؤقت لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة؛ قرار حكيم يتواءم مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وقال في تصريح صحفي له اليوم: "إن هذا القرار الحكيم ينبثق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة وأمن قاصدي الحرمين الشريفين, وأنه إجراء موفق وحكيم يتواءم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية النفس وصيانة الأعراض، وهو إجراء غير مستغرب من حكومة هذه البلاد المباركة ويدل على حرص ولاة أمرها حفظهم الله.

وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً ولا تدخر نفيساً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي يحظيان بعناية واهتمام مباشر وكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، مشيراً إلى أن الرئاسة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن منها: توفير أجهزة ضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات وكذلك السجاد, ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات, ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد بالمسجد الحرام, وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسة إلى ٦ غسلات رئيسة ، بالإضافة إلى الغسلات الطارئة وقت الحاجة, وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى ٦ غسلات رئيسة , وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولاً بأول وغيرها من الجهود والإجراءات.

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يحميها من كل شرٍ ومكروه، وأن يبارك في جهود ولاة أمرها ويوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الحذر واجب
ابو عمار
لو ان كل قاتل يقتل بجريمته لفكر كل مجرم الف مره قبل ارتكاب جريمته
ابو عمار
معاها حق النائبه صفاء الحرص واجب والمفروض يتم تجهيس المطار باطباء يفحصون كل قادم للكويت لتأكد من سلامته
ابو عمار
يبدو ان الصحفي ابو طلال له علاقه قريبه و قويه جدا بالعصابه ابتداء من مصطفى المصري مرورا بالسيده مريم ومنصور اليماني

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