calendar

إيحاءات كورونا

Time منذ أسبوعين
Views 1198
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

يعرف الإيحاء بأنه معلومة أو معلومات تسيطر على السريرة غير الواعية أو العقل الباطن وهذه السريرة كفيلة بتحقيق ذلك الفكر ونقله إلى الفعل.. والإيحاء أنواع منه الإيجابي ومنه السلبي ومعرفة الإيحاء وطرقه وأهدافه من ضروريات الحياة الحديثة وذلك لاهميته الكبيرة المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات وخاصة الإيحاء الإيجابي فهو له أهمية في حياة الناس ورفع الطاقة الإيجابية والتحفيزية وبث الثقة في النفس للعمل تحت كل الظروف والأهداف فأستخدام الإيحاء الإيجابي في حياتنا مطلب وهدف يرفع الإنتاجية ويحقق قيمة مضافة للفرد والمجتمع على حد سواء ،

ولكن هناك نوع آخر من الإيحاء هو الإيحاء السلبي وهذا النوع كثير ماتستخدمه الدول وبعض الأفراد فينشرون في المجتمعات وبين الأفراد افكار بإيحاءات سلبية ويتم نشرها في المجتمع لتوافق أهدافهم وخططهم الموجهة ومن ذلك مثلا بث الإشاعات ونشر الخوف وتهويل الأحداث وإعطائها أكثر وأكبر من حجمها الطبيعي ولهم في ذلك أهداف كثيرة يرغبون الوصول اليها فمصائب قوم عند قوم فوائد ومثال ذلك مايحدث حاليا من التخويف والتهويل من مرض وفيروس كورونا حتى صار حديث العالم بكل دوله ومجتمعاته ، لدرجة من كثر الحديث اليومي عنه أصاب البعض من الناس بكابوسا مخيفا حتى في نومه وسبب ضغط نفسي وصل الي الهم والغم بسبب القلقل النفسي الذي أحدثته الأخبار الإيحائية التي هولت من الفيروس وكأنه المرض القاتل الخطير القادم بسرعة ليقضي على البشرية ،فالدعاية كان لها تأثير مخيف خلاف الواقع الفعلي نعم الوقاية خير من العلاج والاحتياط واجب لكن ليس بهذا الإيحاء السلبي الذي يدعوا الي بث الرعب من البعبع المخيف القادم بسرعة حتى صار الفرد خايفا يترقب ويشك في كل المحيطين به حتى أن البعض فضل الوحدة وسجن نفسه في عزله خاصة أتقاء من مايسمع من إيحاءات موجهة اثرت فيه وهو في مسافة وبئية بعيده عن المرض حتى انه اصيب بالمرض نفسيا وبالايحاء وهو بعيد كل البعد عنه ولله الحمد ،وللتغلب على ذلك يجب استخدام الإيحاء الإيجابي والعلاجي في التصدي لهجمات الوقاية من فيروس كورونا من خلال الوقاية والأخذ بالأسباب فالوقاية خير من العلاج والإيحاء بأن لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا ومن توكل على الله فهو حسبه ، وخاصة وان الانسان المسلم يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وغيرها من الإيحاءات الإيجابية التي تعد من مسببات الوقاية وكذلك العلاج مهما كانت أهمية المرض وخطورته فالإيحاء العلاجي مهم في مثل هذه الحالات والايحاءات ومن قبل كم قيل لنا: هذا عدونا وهذا خطر علينا، فاعتقدنا بهذه الإيحاءات التي استغلها البعض للتفريق بين الناس وتخويفهم وخلخلة المجتمع عن طريق الإيحاءات الخاطئة..

ومهما يكن من قول فالإيحاء بانواعه مهم لكن التحذير من الإيحاءات السلبية الضارة مهم أيضا فاستخدام الإيحاءات الإيجابية النافعة مطلب لكي ننجح في حياتنا ونتزن نفسيا وصحيا واجتماعيا ونتعايش مع بعضنا بعضا مهما اختلفت آراؤنا وأفكارنا وأمراضنا وأهدافنا ومهما كانت الإيحاءات الموجهة عاتية فلكل داء دواء .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المخلص
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه ومنهم تركي آل الشيخ لكن صدق الله(قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالااللذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)الناس حتى الكافر في وقت الشدايد يرجعون الى الله وهو يزداد ضلالا لكن كما ورد في الحديث الشريف اذا اذنب العبد نكت على القلب نكتة سوداء فاذا استغفر محيت وان زاد ذنب زادت نكتة سوداء حتى يصبح مظلم ويصبح كالكوز المجخي (كالكاس الكبوب على فوه مهما تصب فيه الماء لا يحتفظ به)كذلك القلب يصبح لا ينكر منكر ولا يعرف معروف نسال الله العافية. ان الله ليملي للظالم حتى اذااخذه اخذ عزيز مقتدر اذا ريت الله يعطي الظالم الفاسق على ما هو عليه من الفسوق والفجور فاعلم ان الله الله يملي له حتى يزداد كفر ثم يأخذه بذنبه الله لا يبتلينا
فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب

أخر الأخبار

قرار جديد من الخطوط الجوية لمن أُلغيت رحلاتهم
قرار جديد من الخطوط الجوية لمن أُلغيت رحلاتهم
Time منذ 42 ثانية Views 1014
نصائح لمنع تورم اليد أثناء رياضة الركض
نصائح لمنع تورم اليد أثناء رياضة الركض
Time منذ دقيقة Views 1016
استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة ليومين
Time منذ 3 دقائق Views 1052
إلغاء موسم جدة
إلغاء موسم جدة
Time منذ 6 دقائق Views 1165
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
حقيقة وضع كاميرات حرارية على مداخل الحرم المكي
Time منذ 6 دقائق Views 1129
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
تقارير تزعم أن "غوميز" رفض التجديد للهلال
Time منذ 10 دقائق Views 1190
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
"أمانة مكة" تدعو الموظفين للعودة للمقار والعمل الميداني
Time منذ 10 دقائق Views 1249
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
الجماهير تغيب عن مراسم تسليم الشعلة الأولمبية في اليونان
Time منذ 13 دقيقة Views 1161
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
"الغذاء والدواء" تحذّر من معقم لليدين "First"
Time منذ 14 دقيقة Views 1253
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
بالصور.. سوزوكي توافق على تحويل سيارتها جيمني لـ"بيك آب"
Time منذ 15 دقيقة Views 1096