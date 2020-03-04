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الأعداد السابقة للصحيفة

بوبا العربیة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة

Time منذ 3 أسابيع
Views 2626
بوبا العربیة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بوبا العربیة عن 21 وظیفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة في محافظة جدة، بالمسمیات التالیة أخصائي الموافقات الطبیة المسبقة، ومسؤول أول الموافقات الطبیة، ومسؤول دعم المبیعات.

وأشترطت لــ أخصائي الموافقات الطبية المسبقة، درجة البكالوريوس فما فوق في (التمریض) أو التخصصات الطبیة، وخبرة لا تقل عن سنتین في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجلیزیة -

في حين أشترطت لـ مسؤول أول الموافقات الطبیة المسبقة، درجة البكالوریوس في (الصیدلة، التمریض) أو التخصصات الطبیة، ولا یشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات، وإجادة اللغة الإنجلیزیة.

كما أشترطت لـ مسؤول دعم المبیعات درجة البكالوریوس، ولا یشترط تخصص محدد، وخبرة إداریة لا تقل عن سنة

لمعرفة التفاصيل:

أخصائي الموافقات الطبیة المسبقة العدد 10 وظائف من هـــــنــــــــا..

مسؤول أول الموافقات الطبیة المسبقة العدد 10 وظائف من هــــــنــــــــا..

مسؤول دعم المبیعات من هــــنــــــــــــا..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قولوا لها تقرا الفتحه على روحها ، ان كانت حافضتها ..
شيخين١
عزيامال العزكفووالله ياعيال زايد راعين الاولة فعلاالله يرحم زايد الي طلع رجال يتسابقون على الكرم واثبات الاخوة الابدية بين السعودية والامارات وبلمثل يعامل الامارتي من السعودي الله يحفظ بن سلمان ويحفظ عيال زايد
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
الطخيم والله يمدحون حراج ابن قاسم صياح ونياح وهياط وكم نقول ومن عنده زود ، والله ماهو اعلامي ، الطخيم الصرامي كميخ والعنزي سياستهم الفقراويه خذونا بالصوت وزي ماقال اسطورة النصر صراخ وهياط وجعجه وعلو صوت يعتقدون اذا جعجعنا او علينا صوتنا الموضوع انتهي خلاص مافي فايده ، وابد لاترجي منهم الا الهياط واتحدي تجيبون حوار لهم وخاصه اذا الهلال هو السؤال والا والصياح والهياط هو الجواب مصيبتهم ورافع ضغطهم ومعلي اصواتهم هو الهلال اقترح والسلامه للجميع ان القنوات ان تجيب. طبيب تحت الهواء خوفا من اذا سوئل احدهم عن الهلال وتزيد وتيرة الصوت عندهم ويصير شىء لهم كفايه ارحموهم من الهلال مانبغا نتحمل ذنب احدهم والله الشافى
ابو محمد
الحمد لله على السلامه .. .. وربنا يعوض على صاحب النخل .. .. الغريب الحرايق في كل مكان .. إلزوم ان وراءها ماوراءها ...

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