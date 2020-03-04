بوبا العربیة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بجدة

وأشترطت لــ أخصائي الموافقات الطبية المسبقة، درجة البكالوريوس فما فوق في (التمریض) أو التخصصات الطبیة، وخبرة لا تقل عن سنتین في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجلیزیة -
في حين أشترطت لـ مسؤول أول الموافقات الطبیة المسبقة، درجة البكالوریوس في (الصیدلة، التمریض) أو التخصصات الطبیة، ولا یشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات، وإجادة اللغة الإنجلیزیة.
كما أشترطت لـ مسؤول دعم المبیعات درجة البكالوریوس، ولا یشترط تخصص محدد، وخبرة إداریة لا تقل عن سنة
لمعرفة التفاصيل:
أخصائي الموافقات الطبیة المسبقة العدد 10 وظائف من هـــــنــــــــا..
مسؤول أول الموافقات الطبیة المسبقة العدد 10 وظائف من هــــــنــــــــا..
مسؤول دعم المبیعات من هــــنــــــــــــا..