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ملكة النرويج: علمت عن الـ " آي باد " من الملك عبدالله

مال واعمال
Time منذ 18 دقيقة
Views 1368
ملكة النرويج: علمت عن الـ " آي باد " من الملك عبدالله

أوسلو (صدى):
قالت ملكة النرويج إنها لم تكن تعرف ما هو جهاز الآيباد iPad إلا من خلال ملك الأردن عبدالله الثاني،

ويأتي ذلك أثناء توقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين.

وأوضحت الملكة سونيا، أنها باتت تستخدم الآيباد يوميًا منذ أن أرسل لها الملك عبدالله عاهل الأردن، 58 عامًا، جهازًا كهدية قبل عشر سنوات.

وأشارت الملكة سونيا: خلال اجتماع لطيف للغاية في أوسلو في عام 2010، أخبرني الملك عبدالله عن هذا المنتج الرائع المسمى iPad، لم أكن سمعت به من قبل، لكن أمكنني تخيل مدى فائدة هذا الشيء.

وعبرت عن شكرها للملك الأردني لتعريفها على الجهاز اللوحي، قائلة: عندما وصلتني هدية الآيباد من الملك شعرت كما لو أني أنتقل لعصر آخر، شكرًا لك عزيزي الملك عبدالله على هديتك المناسبة جدًا، ما زلت أستخدمه كل يوم حتى كدت أدمنه تقريبًا.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا، استقبلا ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا، في حفل استقبال رسمي في قصر الحسينية في عمّان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اكيد وراءها بلاوي متلتله ... .. تلتلوها من علابيها وكلاويها حتى تكع كل اللي بقلبها من بلاويها ...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره