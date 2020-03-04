ملكة النرويج: علمت عن الـ " آي باد " من الملك عبدالله

أوسلو (صدى):

قالت ملكة النرويج إنها لم تكن تعرف ما هو جهاز الآيباد iPad إلا من خلال ملك الأردن عبدالله الثاني،

ويأتي ذلك أثناء توقيع اتفاقية في مجال التكنولوجيا بين البلدين.

وأوضحت الملكة سونيا، أنها باتت تستخدم الآيباد يوميًا منذ أن أرسل لها الملك عبدالله عاهل الأردن، 58 عامًا، جهازًا كهدية قبل عشر سنوات.

وأشارت الملكة سونيا: خلال اجتماع لطيف للغاية في أوسلو في عام 2010، أخبرني الملك عبدالله عن هذا المنتج الرائع المسمى iPad، لم أكن سمعت به من قبل، لكن أمكنني تخيل مدى فائدة هذا الشيء.

وعبرت عن شكرها للملك الأردني لتعريفها على الجهاز اللوحي، قائلة: عندما وصلتني هدية الآيباد من الملك شعرت كما لو أني أنتقل لعصر آخر، شكرًا لك عزيزي الملك عبدالله على هديتك المناسبة جدًا، ما زلت أستخدمه كل يوم حتى كدت أدمنه تقريبًا.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا، استقبلا ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا، في حفل استقبال رسمي في قصر الحسينية في عمّان.