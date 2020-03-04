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آلاف السائقات بالمملكة تتنافسن في سوق العمل

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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آلاف السائقات بالمملكة تتنافسن في سوق العمل

الرياض (صدى):
استعرضت عدد من السائقات بالمملكة تجربتهن في المنافسة بسوق العمل، مؤكدات أنهن يشعرن بالفخر من عملهن في قيادة السيارات.

وقالت المواطنة جمانة وصل الله، والتي تعمل منذ عام ضمن فريق شركة «كريم»، إنها تبدأ عملها صباح كل يوم بالسير في شوارع جدة، بحثا عن راكب، لافتة إلى تفصيلها فترة النهار لتوصيل الموظفين والموظفات والطالبات، خصوصا وأن الساعة السابعة صباحاً وما قبلها تكون وقت الذروة.

وأشارت إلى أنها قررت خوض هذه التجربة فور حصولها على رخصة القيادة، ورغم مشقة المهنة والنفور منها في بادىء الأمر إلا أنه مع الوقت تم تقبلها، واستطاعت كسب أرباحا جيدة، كما أنها فخورة بلقب «كابتن جمانة».

من جانبها، قالت الكابتن السعودية أمواج محمد، أنها تركت عملها السابق وتفرغت للعمل سائقة أجرة، حيث تكسب حوالي 4 آلاف ريال كما يزيد المبلغ حسب اجتهادها.

وأوضحت أنها بدأت هذه المهنة قبل سنة و8 أشهر، وتجد فيها ارتياحا لعدم الارتباط بوقت خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال، والتقيد بدوام ومواعيد عمل لا يناسبها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اكيد وراءها بلاوي متلتله ... .. تلتلوها من علابيها وكلاويها حتى تكع كل اللي بقلبها من بلاويها ...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره