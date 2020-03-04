تفاصيل جديدة حول وفاة السبسي يكشفها نجله 

تونس (صدى):

كشف حافظ قائد السبسي، النجل الأكبر للرئيس التونسي الأسبق الباجي قائد السبسي، عن حقائق حول ملابسات وفاة والده.

وأوضح نجل السبسي، "، أن "وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس"، كما اتهمه بـ"ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه".

ولفت إلي أنه سيكشف "حقائق للرأي العام، بما في ذلك معطيات تتصل بالغموض الذي رافق وفاة الباجي قائد السبسي"، مبينا أن "والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكن المرض هزمه، وأدى إلى وفاته".

واعتبر أن "رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة"، موضحا أن "ما تفطن إليه الباجي قائد السبسي، رحمه الله، يتجاوز كثيرا المستوى السياسي إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة".

وأضاف أن "السبسي ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات، حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته".