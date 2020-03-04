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إنتر ميلان يريد 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1447
إنتر ميلان يريد 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن فريق إنتر ميلان وضع شرطًا أمام نادي برشلونة بشأن انتقال مهاجمه الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل؛ حيث يريد ثلاث لاعبين من الفريق الإسباني مقابل التخلي عن لاعبه.

ويرغب برشلونة في ضم المهاجم الأرجنتيني مقابل مبلغ مالي والتخلي عن الثنائي التشيلي أرتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو لإنتر ميلان؛ فيما يريد إنتر ميلان الحصول على 3 لاعبين من برشلونة، وهم البرازيلي أرثر ميلو والإسباني كارليس ألينا والفرنسي جان كلير توديبو.

ومن جانبه، يرى برشلونة البرازيلي أرثر ميلو، البالغ 23 عاما، لاعبا للمستقبل في وسط الميدان رغم كونه لا يلعب بشكل مستمر، فمن الصعب تخلي الفريق الإسباني عن نجم وسطه؛ بينما تبقى إمكانية رحيل الثنائي كارليس ألينا وجان كلير توديبو ممكنة لكونهما حاليا معارين لفريقي ريال بيتيس وشالكة الألماني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اكيد وراءها بلاوي متلتله ... .. تلتلوها من علابيها وكلاويها حتى تكع كل اللي بقلبها من بلاويها ...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره