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بالصور.. إجراءات غير مسبوقة من "شؤون الحرمين" لمنع انتشار كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1595
بالصور.. إجراءات غير مسبوقة من "شؤون الحرمين" لمنع انتشار كورونا

الرياض (صدى):
تعمل رئاسة شؤون الحرمين، على تفعيل إجراءات احترازية وقائية غير مسبوقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت شؤون الحرمين، أن هواء التكييفات يتم فلترته تسع مرات، مع تعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، خصوصا وأن أنواع التكييف داخل المسجد الحرام توفر هواء نقيا 100%.

ويتم تنظيف الفلاتر بشكل يومي، كما تشهد عملية التبريد عدة مراحل، من تنقية الهواء وتعقيمه وتبريده، حيث تتم فلترته 9 مرات وتعقيمه مرة واحدة من خلال أجهزة تعقيم تعمل بالأشعة فوق البنفسجية

واستبدلت شؤون الحرمين 75% من المبادلات الحرارية في التوسعة السعودية الثانية خلال الأيام الماضية، ضمن خطتها الاحترازية لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وزواره من انتشار الأوبئة والأمراض بينهم.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره
عبدالرحمن
هكذا يكون بدايه الانفلات الامني واذا لم تتحرك وزاره الداخليه سريعا بالاجرائات الرادعه والعلنيه فالقادم اسواء بكثير