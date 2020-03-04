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هاشتاق إصابة تميم بفيروس كورونا يتصدر الترند القطري 

عربية ودولية
Time منذ ساعة
Views 2297
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هاشتاق إصابة تميم بفيروس كورونا يتصدر الترند القطري 

ماجد القزيز (صدى):
تفاعل الكثيرون مع هاشتاق "مباشر قطر إصابة تميم بكورونا"، وذلك عقب تسجيل إصابة مرض بكورونا في قطر.

وتصدر هاشتاق للترند في الخليج وهو يتحدث عن إصابة أمير قطر تميم بفيروس كورونا وهو تعبير عن تواجد المرض في قطر بسبب انتشاره من قبل القادمين من إيران.

وانتشر هاشتاق مباشر قطر إصابة تميم بكورونا على شبكة تويتر بشكل كبير، حتى تصدر الهاشتاق ترند قطر.

ولاقى الهاشتاق تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في "تويتر"، وعلق مغرد، قائلا:"الشر والمرض والموت مافيه شماته ولاتتمناه حتي على عدوك الكافر مو رجل مسلم تربطك به دم وصهر نختلف معه نعم وتوصل للخشوم لكن حنا عيال سلمان السعوديين ماتربو على الدنفسه والكلام الهزيل والشماته في خلق الله".

ورأى مغرد آخر، "اللهم لا شماتة سواءً كان الخبر صحيح ولا إشاعه يا إخوان المرض والموت مافيهم شماتة مهما كان الشخص".

وكانت "مباشر قطر" في فيديو على يوتيوب وتويتر، إن الأمير تميم طريح الفراش منذ 3 أيام، وظهرت عليه أعراض تشبه كثيراً أعراض فيروس كورونا، إذ يعاني من حرارة مرتفعة، ويشرف عليه عدد من الأطباء المختصين، وأكد أحدهم أنها أعراض تتشابه مع فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره
عبدالرحمن
هكذا يكون بدايه الانفلات الامني واذا لم تتحرك وزاره الداخليه سريعا بالاجرائات الرادعه والعلنيه فالقادم اسواء بكثير