calendar

بالصور..التحالف العربي يُحبط عملًا إرهابيًا استهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1557
Comment 1
بالصور..التحالف العربي يُحبط عملًا إرهابيًا استهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة (90) ميل بحري جنوب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم الثلاثاء الموافق (03 مارس 2020م) عند الساعة (14:39) أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة عدد (4) زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد.

وأضاف العقيد المالكي، أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما تدعو قيادة القوات المشتركة للتحالف، الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

 

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

ملكة النرويج: علمت عن الـ " آي باد " من الملك عبدالله
ملكة النرويج: علمت عن الـ " آي باد " من الملك عبدالله
Time منذ 16 دقيقة Views 1336
نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة علامة لـ مشكلة صحية خطيرة
نمو الشعر بكثافة في وجه المرأة علامة لـ مشكلة صحية خطيرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1041
بالفيديو.. أمير عسير يتعهد باصطحاب مريضة إلى مكتب وزير الصحة لعلاجها في الرياض
بالفيديو.. أمير عسير يتعهد باصطحاب مريضة إلى مكتب وزير الصحة لعلاجها في الرياض
Time منذ 22 دقيقة Views 1492
وزير الرياضة الإيطالي يلوح بإقامة الدوري بدون جمهور بسبب " كورونا " 
وزير الرياضة الإيطالي يلوح بإقامة الدوري بدون جمهور بسبب " كورونا " 
Time منذ 29 دقيقة Views 1322
نسوة غريبات ترددن على منزل خاطفة الأطفال " مريم " والشكوك تزداد
نسوة غريبات ترددن على منزل خاطفة الأطفال " مريم " والشكوك تزداد
Time منذ 31 دقيقة Views 1573
شاهد.. تصافح بالأقدام بين الأمين العام لـ أوبك ومسؤولين روس خوفًا من كورونا
شاهد.. تصافح بالأقدام بين الأمين العام لـ أوبك ومسؤولين روس خوفًا من كورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 297
المملكة تشدد على عدم القبول بأي مساس يهدد أمن المنطقة
المملكة تشدد على عدم القبول بأي مساس يهدد أمن المنطقة
Time منذ 35 دقيقة Views 1408
أهم الحالات الجوية المتوقعة لربيع 2020 في المملكة
أهم الحالات الجوية المتوقعة لربيع 2020 في المملكة
Time منذ 39 دقيقة Views 1432
مي حلمي تمارس اليوجا من أمام البحر
مي حلمي تمارس اليوجا من أمام البحر
Time منذ 43 دقيقة Views 583
الاستئناف تتوعد الحراسات الأمنية وتمنع دخول المشروبات والأطعمة
الاستئناف تتوعد الحراسات الأمنية وتمنع دخول المشروبات والأطعمة
Time منذ 45 دقيقة Views 1494

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره
عبدالرحمن
هكذا يكون بدايه الانفلات الامني واذا لم تتحرك وزاره الداخليه سريعا بالاجرائات الرادعه والعلنيه فالقادم اسواء بكثير