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وثيقة التأمين الصحي تغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1466
وثيقة التأمين الصحي تغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة الضمان الصحي تُغطي العناية الطبية لعلاج الإصابة " بفيروس كورونا المستجد covid-19 " والحالات المشتبه بها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن الوثيقة تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بها.

وأوضح أن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، مثل كافة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها.

وشدّد على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين و شركات التأمين الصحي و المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.

كما طالب، المؤمن لهم بالتواصل عبر قنوات الإتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي، وهي :الرقم الموحد ‪920001177‬ البوابة الإلكترونية: هنا البريد الإلكتروني [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس هنا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره
عبدالرحمن
هكذا يكون بدايه الانفلات الامني واذا لم تتحرك وزاره الداخليه سريعا بالاجرائات الرادعه والعلنيه فالقادم اسواء بكثير