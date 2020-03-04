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إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة

الاخبار المحلية
Time منذ ساعتين
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إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

ويأتي هذا القرار الوقائي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (19-COVID) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.

كما يأتي اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعين
ابو محمد
جزاه الله خير .. وكثر من امثال سمو الأمير ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرزقنا من واسع فضله
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياااااااااااااه. ابداااااع هذي الصوره
عبدالرحمن
هكذا يكون بدايه الانفلات الامني واذا لم تتحرك وزاره الداخليه سريعا بالاجرائات الرادعه والعلنيه فالقادم اسواء بكثير