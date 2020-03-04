سخرية لاذعة لـ ترامب من المنافسين على الرئاسة

واشنطن (صدى):

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخرية لاذعة من منافسيه الديمقراطيين الساعين لنيل ترشيح حزبهم لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ووصف " ترامب " ، المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ، بـ " الخاسر الأكبر " ، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال: " الخاسر الأكبر هذه الليلة هو بلومبرغ، إذ إن مستشاريه السياسيين خدعوه " ، واصفًا إياه بـ " مايك الصغير " ، بعد نتائجه المتواضعة في الانتخابات.

وأضاف: " لقد أهدر (بلومبرغ) مبلغ 700 مليون دولار ولم يحصل على شيء سوى لقب ميني مايك (مايك الصغير) والتدمير الكامل لسمعته " .

وجاءت تغريدات ترامب، بالتزامن مع ظهور نتائج اقتراع " الثلاثاء الكبير " تباعا، والذي يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي.