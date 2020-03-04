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سخرية لاذعة لـ ترامب من المنافسين على الرئاسة

عربية ودولية
Time منذ 13 ساعة
Views 1773
سخرية لاذعة لـ ترامب من المنافسين على الرئاسة

واشنطن (صدى):
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخرية لاذعة من منافسيه الديمقراطيين الساعين لنيل ترشيح حزبهم لانتخابات الرئاسة المقبلة.

ووصف " ترامب " ، المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ، بـ " الخاسر الأكبر " ، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال: " الخاسر الأكبر هذه الليلة هو بلومبرغ، إذ إن مستشاريه السياسيين خدعوه " ، واصفًا إياه بـ " مايك الصغير " ، بعد نتائجه المتواضعة في الانتخابات.

وأضاف: " لقد أهدر (بلومبرغ) مبلغ 700 مليون دولار ولم يحصل على شيء سوى لقب ميني مايك (مايك الصغير) والتدمير الكامل لسمعته " .

وجاءت تغريدات ترامب، بالتزامن مع ظهور نتائج اقتراع " الثلاثاء الكبير " تباعا، والذي يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
رحلوهم لبلادهم وتخلصو من شرهم
DR
هم يبكي وهم يضحك
عابر
ليش مابلغ لما وصل انه زار ايران
ابن خالد
كل عوايل المخطوفين فحصوهم الا نسيم في غموض

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