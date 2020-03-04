النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو

ماجد محمد (صدى):

أرسلت إدارة النصر خطابا إلحاقيا للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد طلب إقالة رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو.

وتناولت الإدارة، في خطابها، وعود رئيس لجنة الحكام الخاصة بإحضار حكام من النخبة في العالم التي لم تتحقق في كثير من المباريات، إضافة إلى تراجع عدد الفيديو «VAR»، وتسببه في خسارة عدد من نقاط الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تناقض قرارات الحكام.

وأعربت إدارة النصر، عن رفضها إعادة تكليف الحكام السعوديين لإدارة المباريات في منتصف الموسم والحكام المساعدين، وتغيير جدولة المباريات بلا مبررات قانونية.

وكان النصر، خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقالة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، نظرًا للأخطاء التحكيمية الكثيرة.