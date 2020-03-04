calendar

النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو

اخبار رياضية
Time منذ 25 دقيقة
Views 1664
النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو

ماجد محمد (صدى):
أرسلت إدارة النصر خطابا إلحاقيا للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد طلب إقالة رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو.

وتناولت الإدارة، في خطابها، وعود رئيس لجنة الحكام الخاصة بإحضار حكام من النخبة في العالم التي لم تتحقق في كثير من المباريات، إضافة إلى تراجع عدد الفيديو «VAR»، وتسببه في خسارة عدد من نقاط الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تناقض قرارات الحكام.

وأعربت إدارة النصر، عن رفضها إعادة تكليف الحكام السعوديين لإدارة المباريات في منتصف الموسم والحكام المساعدين، وتغيير جدولة المباريات بلا مبررات قانونية.

وكان النصر، خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإقالة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، نظرًا للأخطاء التحكيمية الكثيرة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

وزير الصحة يكشف سلامة 51 شخصًا من المخالطين للمصاب بـ«كورونا»
وزير الصحة يكشف سلامة 51 شخصًا من المخالطين للمصاب بـ«كورونا»
Time منذ دقيقة Views 1016
هاتف Oppo الجديد بسعر منافس وقدرة تصوير فائقة
هاتف Oppo الجديد بسعر منافس وقدرة تصوير فائقة
Time منذ دقيقتين Views 1056
بالفيديو.. وسامة شقيق مريم حسين تجذب الأنظار
بالفيديو.. وسامة شقيق مريم حسين تجذب الأنظار
Time منذ 4 دقائق Views 1078
شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»
شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»
Time منذ 5 دقائق Views 1166
قصة شاب تحول من التشرد إلى موظف لدى العائلة الحاكمة
قصة شاب تحول من التشرد إلى موظف لدى العائلة الحاكمة
Time منذ 10 دقائق Views 383
بالصورة.. الأهلي يهدى الربيعي «سيارة بورش»
بالصورة.. الأهلي يهدى الربيعي «سيارة بورش»
Time منذ 15 دقيقة Views 1390
اغتصاب بشع لطفل داخل المخيم
اغتصاب بشع لطفل داخل المخيم
Time منذ 19 دقيقة Views 664
«حساب المواطن» يوضح موقف مستفيد لا يعمل من زيادة الدعم
«حساب المواطن» يوضح موقف مستفيد لا يعمل من زيادة الدعم
Time منذ 24 دقيقة Views 1367
النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو
النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو
Time منذ 25 دقيقة Views 1664
بالفيديو.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان في «قصر العلم»
بالفيديو.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان في «قصر العلم»
Time منذ 27 دقيقة Views 1466

أحدث التعليقات

ابو محمد
يستاهل .. دام هذي جرايمه ..
ابو محمد
اسجنوهما مع كلب بوليسي في زنزانه ضيقه ، حتى يأدبهما ..
ابو محمد
ما احد اجبره .. لكن غبي ومصرقع ..
احمد
جعل البصمه ماعاد ترجع وفك عن الموظفين شويه اتوقع ان عملك في الرقابه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامات ما صارت فرحه🙂