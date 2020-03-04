calendar

شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»

الاخبار المحلية
Time منذ 5 دقائق
Views 1165
شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»

الرياض (صدى):
استمرارًا لمتابعة " صدى " لإجراءات الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا الجديد، فقد أظهر مقطع فيديو الإجراءات المشددة التي تتخذها المنافذ.

وأوضح المقطع، تطبيق قرار تعليق التنقل بالهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لا يسمح بالعبور بدون جواز السفر لمعرفة الدول التي زارها المسافر.

كما أظهر الفيديو، ارتداء الموظفين للقفازات والكمامات؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة تعزيز إجراءاتها الاحترازية في مركز المراقبة الصحية في المنافذ البرية؛ سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد " COVID19 " ، حيث تتم مناظرة ومسح جميع القادمين عبر هذه المنافذ من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة ،التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " saudi cdc ".

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك .

ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة .

وأوضحت الصحة أن هذه المراكز تعمل على مدى 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها ، مؤكدةً أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

وأكدت الصحة أهمية التزام أفراد المجتمع كافة بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

اقرأ أيضًا:

أجدد التفاصيل عن المصاب بفيروس كورونا بالقطيف ومخالطيه

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

وزير الصحة يكشف سلامة 51 شخصًا من المخالطين للمصاب بـ«كورونا»
وزير الصحة يكشف سلامة 51 شخصًا من المخالطين للمصاب بـ«كورونا»
Time منذ دقيقة Views 1008
هاتف Oppo الجديد بسعر منافس وقدرة تصوير فائقة
هاتف Oppo الجديد بسعر منافس وقدرة تصوير فائقة
Time منذ دقيقتين Views 1044
بالفيديو.. وسامة شقيق مريم حسين تجذب الأنظار
بالفيديو.. وسامة شقيق مريم حسين تجذب الأنظار
Time منذ 4 دقائق Views 1072
شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»
شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»
Time منذ 5 دقائق Views 1165
قصة شاب تحول من التشرد إلى موظف لدى العائلة الحاكمة
قصة شاب تحول من التشرد إلى موظف لدى العائلة الحاكمة
Time منذ 10 دقائق Views 376
بالصورة.. الأهلي يهدى الربيعي «سيارة بورش»
بالصورة.. الأهلي يهدى الربيعي «سيارة بورش»
Time منذ 15 دقيقة Views 1389
اغتصاب بشع لطفل داخل المخيم
اغتصاب بشع لطفل داخل المخيم
Time منذ 18 دقيقة Views 658
«حساب المواطن» يوضح موقف مستفيد لا يعمل من زيادة الدعم
«حساب المواطن» يوضح موقف مستفيد لا يعمل من زيادة الدعم
Time منذ 24 دقيقة Views 1362
النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو
النصر يخاطب اتحاد القدم مجددا بعد إقالة تريساكو
Time منذ 25 دقيقة Views 1659
بالفيديو.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان في «قصر العلم»
بالفيديو.. سلطان عمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان في «قصر العلم»
Time منذ 27 دقيقة Views 1453

أحدث التعليقات

ابو محمد
يستاهل .. دام هذي جرايمه ..
ابو محمد
اسجنوهما مع كلب بوليسي في زنزانه ضيقه ، حتى يأدبهما ..
ابو محمد
ما احد اجبره .. لكن غبي ومصرقع ..
احمد
جعل البصمه ماعاد ترجع وفك عن الموظفين شويه اتوقع ان عملك في الرقابه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامات ما صارت فرحه🙂