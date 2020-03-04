شاهد.. إجراءات مشددة على المنافذ للوقاية من «كورونا»

الرياض (صدى):

استمرارًا لمتابعة " صدى " لإجراءات الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا الجديد، فقد أظهر مقطع فيديو الإجراءات المشددة التي تتخذها المنافذ.

وأوضح المقطع، تطبيق قرار تعليق التنقل بالهوية الوطنية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لا يسمح بالعبور بدون جواز السفر لمعرفة الدول التي زارها المسافر.

كما أظهر الفيديو، ارتداء الموظفين للقفازات والكمامات؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة تعزيز إجراءاتها الاحترازية في مركز المراقبة الصحية في المنافذ البرية؛ سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد " COVID19 " ، حيث تتم مناظرة ومسح جميع القادمين عبر هذه المنافذ من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة ،التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " saudi cdc ".

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك .

ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة .

وأوضحت الصحة أن هذه المراكز تعمل على مدى 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها ، مؤكدةً أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

وأكدت الصحة أهمية التزام أفراد المجتمع كافة بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

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