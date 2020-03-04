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بالصورة.. محو وجه المرأة في مؤتمر «جاستن جامعة الملك سعود» الداعي لتكريمها !

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 1891
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بالصورة.. محو وجه المرأة في مؤتمر «جاستن جامعة الملك سعود» الداعي لتكريمها !

الرياض (صدى):
أثار المؤتمر الأخير للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بجامعة الملك سعود استنكار المشاركين والمشاركات بعد طمس صور التربويات والأكاديميات والمتخصصات المشاركات بالرغم من تكريمهن .

وانتقد المتابعون تصرف الجمعية نحو المرأة المخالف لأبسط حقوقها في التعريف بها لحظة التكريم أو المشاركة بجهد لا يمكن إنكاره تحت مزاعم شرعية وأفكار " صحونجية " لا تتناسب مع تجديد الفكر الديني الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويرقى بمكانة المرأة ويشجعها على العطاء في المجتمع .

من جانبهم ، أكد قانونيون أن هذا التصرف مخالف قانونياً ، ومخالف للمراسيم الملكية الصادرة قبل عامين والمؤكدة على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ، كما يخالف اتفاقية التمييز ضد المرأة الصادرة من هيئة الامم المحدة والتي وقعت عليها المملكة .

كما أكدوا أن أن هذا التصرف مخالف لشعار المؤتمر تحت عنوان " تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي " ويعبر عن تناقض شديد في تنفيذه فضلاً عن عدم تنفيذ توجيهات ولي الأمر التي تحال للمحكمة الجزائية لترير العقوبة فيها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اسجنوهما مع كلب بوليسي في زنزانه ضيقه ، حتى يأدبهما ..
ابو محمد
ما احد اجبره .. لكن غبي ومصرقع ..
احمد
جعل البصمه ماعاد ترجع وفك عن الموظفين شويه اتوقع ان عملك في الرقابه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامات ما صارت فرحه🙂
ابو محمد
يكون خير يا دكتور ابو خلود ..