بالصورة.. محو وجه المرأة في مؤتمر «جاستن جامعة الملك سعود» الداعي لتكريمها !

الرياض (صدى):

أثار المؤتمر الأخير للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بجامعة الملك سعود استنكار المشاركين والمشاركات بعد طمس صور التربويات والأكاديميات والمتخصصات المشاركات بالرغم من تكريمهن .

وانتقد المتابعون تصرف الجمعية نحو المرأة المخالف لأبسط حقوقها في التعريف بها لحظة التكريم أو المشاركة بجهد لا يمكن إنكاره تحت مزاعم شرعية وأفكار " صحونجية " لا تتناسب مع تجديد الفكر الديني الذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويرقى بمكانة المرأة ويشجعها على العطاء في المجتمع .

من جانبهم ، أكد قانونيون أن هذا التصرف مخالف قانونياً ، ومخالف للمراسيم الملكية الصادرة قبل عامين والمؤكدة على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ، كما يخالف اتفاقية التمييز ضد المرأة الصادرة من هيئة الامم المحدة والتي وقعت عليها المملكة .

كما أكدوا أن أن هذا التصرف مخالف لشعار المؤتمر تحت عنوان " تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي " ويعبر عن تناقض شديد في تنفيذه فضلاً عن عدم تنفيذ توجيهات ولي الأمر التي تحال للمحكمة الجزائية لترير العقوبة فيها .