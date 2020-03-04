44 وظيفة شاغرة في «مطارات الرياض»

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة مطارات الرياض، عن توفر 44 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بالرياض، بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، ومهندس ميكانيكي)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي علاقات عامة (للجنسين - العدد 40 وظيفة):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات العلوم الإدارية، وصف التدريب (ممثل خدمات الصالات، مسؤول عن دعم ادارة وتشغيل الصالات وتنسيق وتقديم الخدمات للمسافرين).

وأضافت أنها تحتاج إلى: مهندس ميكانيكي (للرجال - العدد 4 وظائف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وصف التدريب (دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها؛ فضلًا عن تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/03/04م وينتهي بتاريخ 2020/04/04م، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين - العدد 40 وظيفة) من هنــــــــــــا .

2- مهندس ميكانيكي (للرجال - العدد 4 وظائف) من هنـــــــــــــــــا .