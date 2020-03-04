calendar

44 وظيفة شاغرة في «مطارات الرياض»

الوظائف
Time منذ 19 دقيقة
Views 1351
44 وظيفة شاغرة في «مطارات الرياض»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مطارات الرياض، عن توفر 44 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بالرياض، بالمسميات التالية (أخصائي علاقات عامة، ومهندس ميكانيكي)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي علاقات عامة (للجنسين - العدد 40 وظيفة):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات العلوم الإدارية، وصف التدريب (ممثل خدمات الصالات، مسؤول عن دعم ادارة وتشغيل الصالات وتنسيق وتقديم الخدمات للمسافرين).

وأضافت أنها تحتاج إلى: مهندس ميكانيكي (للرجال - العدد 4 وظائف):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، وصف التدريب (دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها؛ فضلًا عن تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/03/04م وينتهي بتاريخ 2020/04/04م، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي علاقات عامة (للجنسين - العدد 40 وظيفة) من هنــــــــــــا .

2- مهندس ميكانيكي (للرجال - العدد 4 وظائف) من هنـــــــــــــــــا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالصورة.. محو وجه المرأة في مؤتمر «جاستن جامعة الملك سعود» الداعي لتكريمها !
بالصورة.. محو وجه المرأة في مؤتمر «جاستن جامعة الملك سعود» الداعي لتكريمها !
Time منذ 5 دقائق Views 1121
44 وظيفة شاغرة في «مطارات الرياض»
44 وظيفة شاغرة في «مطارات الرياض»
Time منذ 19 دقيقة Views 1351
«صدى» تكشف تفاوت أسعار ومخالفات للاشتراطات الصحية بمقاصف مدارس أضم
«صدى» تكشف تفاوت أسعار ومخالفات للاشتراطات الصحية بمقاصف مدارس أضم
Time منذ 21 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي المصري هشام عشماوي
بالفيديو.. تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي المصري هشام عشماوي
Time منذ 27 دقيقة Views 1800
وقوع إصابات في حادث تصادم على طريق «الطائف - الرياض»
وقوع إصابات في حادث تصادم على طريق «الطائف - الرياض»
Time منذ 29 دقيقة Views 1314
روسيا ترد على أردوغان قبل لقاء بوتين: لا نأمن مكرك وتلاعبك
روسيا ترد على أردوغان قبل لقاء بوتين: لا نأمن مكرك وتلاعبك
Time منذ 30 دقيقة Views 1387
انفجار اطار في وجه شاب
انفجار اطار في وجه شاب
Time منذ 32 دقيقة Views 223
حادث مؤلم لسيدة
حادث مؤلم لسيدة
Time منذ 33 دقيقة Views 156
نهاية مروعة لشاب يقفز من برج كهرباء
نهاية مروعة لشاب يقفز من برج كهرباء
Time منذ 34 دقيقة Views 292
اصطدام شاحنتين ومركبة على طريق «الحرمين»
اصطدام شاحنتين ومركبة على طريق «الحرمين»
Time منذ 35 دقيقة Views 1419

أحدث التعليقات

511
زمن الرويبضه..
فاعل خير
انااقول الله ياخذك اليوم قبل بكره والله لا يطرح فيك البركه ويجعلك المرض لي تدور فيه الريال ماتلقاه
الملل
لو اسمك مسجل في الجمعيه الخيريه كان ماقلت هذا وصدقوا يوم قالوا وش درا الشبعان ببطن الجايع
ابو محمد
اخزاك الله انت وكلامك ياالعرفج ،، ,, اقسم برب البيت الكريم ، عملت تحت حر الشمس في الصيف اللاهب ( فوق الـ 50 درجه ) لسنين عديده ، ولست وحدي بل مع زملاء عمل من خيرة ابطال العمل يشهد الله ، والأعمال شاقه ، شاقه بمعنى الكلمه شاقه ، وتمر علينا ايام ( احياناً ) ، مانطلع من مكان العمل لمدة اربعة ايام او خمسه ايام متواصله ، يشهد الله ان الواحد منا ماينام الا خمس او ست ساعات باالكثير في الـ 24 ساعه ، داخل مكان العمل ، في المسجد .. ولا ابغى اتكلم باالتفاصيل ... .. ما اقول هذا الكلام أمنُّ على الوطن ، لا ، بل القصد هو الرد على كلامك وأوضح لك ان المتقاعدين دفعوا من شبابهم وصحتهم وضحوا باالكثير من اوقاتهم على حساب اطفالهم من اجل إنجاز ما أوكل لهم من عمل ، وقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصه ،، ولا افضل مما قدمناه إلا من هم على جبهات القتال ، الذين يضحون بأرواحهم من اجل الدين والوطن ومن يعيش على ترابه ، هم في المرتبة الأولى ونحن من بعدهم ، إذا انت ياالعرفج متقاعد من وظيفه إداريه او مكتبيه ، تقضي اربع ساعات في قراءة الجرايد والمزح والتأخير من 6 ساعات دوام وأكثر المعاملات مؤجله لبكره والأسبوع الجاي والشهر اللي بعده .. فااعلم علم اليقين ان المتقاعدين ليسوا مثلك انت والوسط اللي انت عايش فيه وتعمل معاه .. الرسوم ووسم الخشوم لك ولأمثالك من المتزلفين المتملقين ... ولا يكثر ، روح دور على المكياج وتابع اسعاره ... واترك الكلام لمن هم اعقل وأجدر منك ...
نجاة محمد
فنان محترم و خير ما فعلت