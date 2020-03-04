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«صدى» تكشف تفاوت أسعار ومخالفات للاشتراطات الصحية بمقاصف مدارس أضم

الاخبار المحلية
Time منذ 21 دقيقة
Views 1429
«صدى» تكشف تفاوت أسعار ومخالفات للاشتراطات الصحية بمقاصف مدارس أضم

حامد العمري (صدى):
في ظل الزيادة الطفيفة مؤخراً في أسعار "السكر " ، والتي أدت وبشكل عام إلى إرتفاع في أسعار العصائر ، وفي حين شددت لائحة المقاصف المدرسية بوزارة التعليم على التسهيل على الطلبة ، ضربت المقاصف باللائحة عرض الحائط في بعض المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم .

وقد ورد إلى " صدى " عدة شكاوى يشتكي البعض من ارتفاع قيمة "عصائر البرتقال " إلى ريالين ، بينما البعض الآخر ذكر أن قيمته ريال ونصف ولكن المشكلة تكمن في بعض عمال المقاصف والذين يدفع بهم الجشع إلى عدم إرجاع النصف الباقي من الريالين للطالب أو الطالبة ، خصوصاً أولئك الذين بالصفوف الأولية ، بل إجبارهم على شراء " بسكويت أو شوكولاته أو حلوى أو ماء أو معمول " أو غيرها بالنصف الباقي .

" صدى" بدورها قامت بالتقصي عن ذلك وبعد التواصل مع بعض أولياء أمور الطلبة والطالبات في مجموعة من مدارس القطاع تبين صحة ذلك في بعض المدارس ، كما اكتشفت أيضاً أن هناك بعض المقاصف خالفت الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك ببيع الحلوى والشوكولاتة والبطاطس " الشيبس " .

بعد ذلك قامت " صدى" بمراسلة مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم ، الأستاذ نور مسعود المالكي وإخباره بالشكوى والملاحظات بُغيت اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك .

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أحدث التعليقات

511
زمن الرويبضه..
فاعل خير
انااقول الله ياخذك اليوم قبل بكره والله لا يطرح فيك البركه ويجعلك المرض لي تدور فيه الريال ماتلقاه
الملل
لو اسمك مسجل في الجمعيه الخيريه كان ماقلت هذا وصدقوا يوم قالوا وش درا الشبعان ببطن الجايع
ابو محمد
اخزاك الله انت وكلامك ياالعرفج ،، ,, اقسم برب البيت الكريم ، عملت تحت حر الشمس في الصيف اللاهب ( فوق الـ 50 درجه ) لسنين عديده ، ولست وحدي بل مع زملاء عمل من خيرة ابطال العمل يشهد الله ، والأعمال شاقه ، شاقه بمعنى الكلمه شاقه ، وتمر علينا ايام ( احياناً ) ، مانطلع من مكان العمل لمدة اربعة ايام او خمسه ايام متواصله ، يشهد الله ان الواحد منا ماينام الا خمس او ست ساعات باالكثير في الـ 24 ساعه ، داخل مكان العمل ، في المسجد .. ولا ابغى اتكلم باالتفاصيل ... .. ما اقول هذا الكلام أمنُّ على الوطن ، لا ، بل القصد هو الرد على كلامك وأوضح لك ان المتقاعدين دفعوا من شبابهم وصحتهم وضحوا باالكثير من اوقاتهم على حساب اطفالهم من اجل إنجاز ما أوكل لهم من عمل ، وقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصه ،، ولا افضل مما قدمناه إلا من هم على جبهات القتال ، الذين يضحون بأرواحهم من اجل الدين والوطن ومن يعيش على ترابه ، هم في المرتبة الأولى ونحن من بعدهم ، إذا انت ياالعرفج متقاعد من وظيفه إداريه او مكتبيه ، تقضي اربع ساعات في قراءة الجرايد والمزح والتأخير من 6 ساعات دوام وأكثر المعاملات مؤجله لبكره والأسبوع الجاي والشهر اللي بعده .. فااعلم علم اليقين ان المتقاعدين ليسوا مثلك انت والوسط اللي انت عايش فيه وتعمل معاه .. الرسوم ووسم الخشوم لك ولأمثالك من المتزلفين المتملقين ... ولا يكثر ، روح دور على المكياج وتابع اسعاره ... واترك الكلام لمن هم اعقل وأجدر منك ...
نجاة محمد
فنان محترم و خير ما فعلت