«صدى» تكشف تفاوت أسعار ومخالفات للاشتراطات الصحية بمقاصف مدارس أضم

حامد العمري (صدى):

في ظل الزيادة الطفيفة مؤخراً في أسعار "السكر " ، والتي أدت وبشكل عام إلى إرتفاع في أسعار العصائر ، وفي حين شددت لائحة المقاصف المدرسية بوزارة التعليم على التسهيل على الطلبة ، ضربت المقاصف باللائحة عرض الحائط في بعض المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم .

وقد ورد إلى " صدى " عدة شكاوى يشتكي البعض من ارتفاع قيمة "عصائر البرتقال " إلى ريالين ، بينما البعض الآخر ذكر أن قيمته ريال ونصف ولكن المشكلة تكمن في بعض عمال المقاصف والذين يدفع بهم الجشع إلى عدم إرجاع النصف الباقي من الريالين للطالب أو الطالبة ، خصوصاً أولئك الذين بالصفوف الأولية ، بل إجبارهم على شراء " بسكويت أو شوكولاته أو حلوى أو ماء أو معمول " أو غيرها بالنصف الباقي .

" صدى" بدورها قامت بالتقصي عن ذلك وبعد التواصل مع بعض أولياء أمور الطلبة والطالبات في مجموعة من مدارس القطاع تبين صحة ذلك في بعض المدارس ، كما اكتشفت أيضاً أن هناك بعض المقاصف خالفت الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك ببيع الحلوى والشوكولاتة والبطاطس " الشيبس " .

بعد ذلك قامت " صدى" بمراسلة مدير مكتب التعليم بمحافظة أضم ، الأستاذ نور مسعود المالكي وإخباره بالشكوى والملاحظات بُغيت اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك .