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روسيا ترد على أردوغان قبل لقاء بوتين: لا نأمن مكرك وتلاعبك

عربية ودولية
Time منذ 30 دقيقة
Views 1387
روسيا ترد على أردوغان قبل لقاء بوتين: لا نأمن مكرك وتلاعبك

موسكو (صدى):
تناول مقال روسي، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التلاعب التركي باتفاقات سوتشي وضرب الجيش السوري، وأن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم يعد يضمن أمن الطيران التركي في السماء السورية.

واستغل الطيران التركي، إعلان السلطات السورية عن عزمها إسقاط أي هدف جوي في السماء فوق محافظة إدلب، ليشكل مسيرات من القتال بحجة أن جميع أنظمة الدفاع الجوي الجاهزة للقتال التابعة للجيش السوري منشورة في جنوب البلاد لصد الغارات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام.

ورصد المقال بعض التساؤلات، منها: بماذا يغامر سلاح الجو التركي بعد البيان عن عدم ضمان سلامة طائراته؟، وأجاب الخبير في مجال الطيران والدفاع الجوي أليكسي ليونكوف، قائلا إن البيان الروسي حول التخلي عن ضمان أمن الأتراك في سماء سوريا، يشكل علامة سوداء، ويعني عدم تقييد السوريين وأن كل ما يظهر في سماء إدلب سيتم إسقاطه دون سابق إنذار.

وأوضح أنه سيتم دحض كلمات أردوغان عن أنه يضرب في إدلب بدعوة من الشعب السوري، وسوف يرد عليه الشعب السوري بإسقاط طائراته.

فيما شرح الخبير في شئون الشرق الأوسط، يوري ليامين، أسباب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الأسد من الغارات الجوية التركية، بالقول: «المشكلة في أن اتفاقات سوتشي تسمح باستخدام طائرات مسيرة، بما في ذلك الطائرات التركية، في سوريا للسيطرة على الوضع، لكن الأتراك انتهكوا جميع الاتفاقيات واستخدموا طائرات مسيرة قاذفة، لم يكن لدى السوريين أنظمة دفاع جوي في تلك المناطق، وسيقومون باستقدام أو استقدموا عمليا أنظمة دفاعهم الجوي إلى هناك، ما سيغير في توازن القوى في المنطقة».

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أحدث التعليقات

511
زمن الرويبضه..
فاعل خير
انااقول الله ياخذك اليوم قبل بكره والله لا يطرح فيك البركه ويجعلك المرض لي تدور فيه الريال ماتلقاه
الملل
لو اسمك مسجل في الجمعيه الخيريه كان ماقلت هذا وصدقوا يوم قالوا وش درا الشبعان ببطن الجايع
ابو محمد
اخزاك الله انت وكلامك ياالعرفج ،، ,, اقسم برب البيت الكريم ، عملت تحت حر الشمس في الصيف اللاهب ( فوق الـ 50 درجه ) لسنين عديده ، ولست وحدي بل مع زملاء عمل من خيرة ابطال العمل يشهد الله ، والأعمال شاقه ، شاقه بمعنى الكلمه شاقه ، وتمر علينا ايام ( احياناً ) ، مانطلع من مكان العمل لمدة اربعة ايام او خمسه ايام متواصله ، يشهد الله ان الواحد منا ماينام الا خمس او ست ساعات باالكثير في الـ 24 ساعه ، داخل مكان العمل ، في المسجد .. ولا ابغى اتكلم باالتفاصيل ... .. ما اقول هذا الكلام أمنُّ على الوطن ، لا ، بل القصد هو الرد على كلامك وأوضح لك ان المتقاعدين دفعوا من شبابهم وصحتهم وضحوا باالكثير من اوقاتهم على حساب اطفالهم من اجل إنجاز ما أوكل لهم من عمل ، وقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصه ،، ولا افضل مما قدمناه إلا من هم على جبهات القتال ، الذين يضحون بأرواحهم من اجل الدين والوطن ومن يعيش على ترابه ، هم في المرتبة الأولى ونحن من بعدهم ، إذا انت ياالعرفج متقاعد من وظيفه إداريه او مكتبيه ، تقضي اربع ساعات في قراءة الجرايد والمزح والتأخير من 6 ساعات دوام وأكثر المعاملات مؤجله لبكره والأسبوع الجاي والشهر اللي بعده .. فااعلم علم اليقين ان المتقاعدين ليسوا مثلك انت والوسط اللي انت عايش فيه وتعمل معاه .. الرسوم ووسم الخشوم لك ولأمثالك من المتزلفين المتملقين ... ولا يكثر ، روح دور على المكياج وتابع اسعاره ... واترك الكلام لمن هم اعقل وأجدر منك ...
نجاة محمد
فنان محترم و خير ما فعلت