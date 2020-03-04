روسيا ترد على أردوغان قبل لقاء بوتين: لا نأمن مكرك وتلاعبك

موسكو (صدى):

تناول مقال روسي، حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التلاعب التركي باتفاقات سوتشي وضرب الجيش السوري، وأن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا لم يعد يضمن أمن الطيران التركي في السماء السورية.

واستغل الطيران التركي، إعلان السلطات السورية عن عزمها إسقاط أي هدف جوي في السماء فوق محافظة إدلب، ليشكل مسيرات من القتال بحجة أن جميع أنظمة الدفاع الجوي الجاهزة للقتال التابعة للجيش السوري منشورة في جنوب البلاد لصد الغارات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي بانتظام.

ورصد المقال بعض التساؤلات، منها: بماذا يغامر سلاح الجو التركي بعد البيان عن عدم ضمان سلامة طائراته؟، وأجاب الخبير في مجال الطيران والدفاع الجوي أليكسي ليونكوف، قائلا إن البيان الروسي حول التخلي عن ضمان أمن الأتراك في سماء سوريا، يشكل علامة سوداء، ويعني عدم تقييد السوريين وأن كل ما يظهر في سماء إدلب سيتم إسقاطه دون سابق إنذار.

وأوضح أنه سيتم دحض كلمات أردوغان عن أنه يضرب في إدلب بدعوة من الشعب السوري، وسوف يرد عليه الشعب السوري بإسقاط طائراته.

فيما شرح الخبير في شئون الشرق الأوسط، يوري ليامين، أسباب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الأسد من الغارات الجوية التركية، بالقول: «المشكلة في أن اتفاقات سوتشي تسمح باستخدام طائرات مسيرة، بما في ذلك الطائرات التركية، في سوريا للسيطرة على الوضع، لكن الأتراك انتهكوا جميع الاتفاقيات واستخدموا طائرات مسيرة قاذفة، لم يكن لدى السوريين أنظمة دفاع جوي في تلك المناطق، وسيقومون باستقدام أو استقدموا عمليا أنظمة دفاعهم الجوي إلى هناك، ما سيغير في توازن القوى في المنطقة».