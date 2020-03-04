شمايكل يدافع عن دي خيا بعد مباراة إيفرتون

وكالات (صدى):

دافع بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد في حراسة المرمى وقائده السابق، عن الحارس الأساسي للفريق ديفيد دي خيا؛ والذي يتعرض لانتقادات بعدما أهدى إيفرتون هدفا في الدقيقة الثالثة خلال التعادل 1-1 في غوديسون بارك يوم الأحد.

وصرح شمايكل: " لا أعتقد أن هناك مشكلة في حراسة المرمى (في يونايتد) "، مضيفًا: " من السخف الحديث عن هذا الأمر. لقد أخطأ أمام إيفرتون وارتكب خطأ أمام واتفورد.. كنت أعمل (كمحلل تلفزيوني) في مباراة إيفرتون وكنا نبحث بجدية عن الأخطاء التي ارتكبها ولقد وصلنا إلى سبعة أخطاء على مدار موسمين " .

واستطرد أسطورة المان سيتي: " يمكن أن تكون أفضل حارس مرمى في العالم لكن لو لم تجد الحماية فإنك ستستقبل الأهداف. وفي بعض الأحيان تتأثر بذلك وترتكب الأخطاء. لا يوجد أزمة في حراسة المرمى "؛ لافتًا إلى أن دي خيا يحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.