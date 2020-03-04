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شمايكل يدافع عن دي خيا بعد مباراة إيفرتون

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1488
شمايكل يدافع عن دي خيا بعد مباراة إيفرتون

وكالات (صدى):
دافع بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد في حراسة المرمى وقائده السابق، عن الحارس الأساسي للفريق ديفيد دي خيا؛ والذي يتعرض لانتقادات بعدما أهدى إيفرتون هدفا في الدقيقة الثالثة خلال التعادل 1-1 في غوديسون بارك يوم الأحد.

وصرح شمايكل: " لا أعتقد أن هناك مشكلة في حراسة المرمى (في يونايتد) "، مضيفًا: " من السخف الحديث عن هذا الأمر. لقد أخطأ أمام إيفرتون وارتكب خطأ أمام واتفورد.. كنت أعمل (كمحلل تلفزيوني) في مباراة إيفرتون وكنا نبحث بجدية عن الأخطاء التي ارتكبها ولقد وصلنا إلى سبعة أخطاء على مدار موسمين " .

واستطرد أسطورة المان سيتي: " يمكن أن تكون أفضل حارس مرمى في العالم لكن لو لم تجد الحماية فإنك ستستقبل الأهداف. وفي بعض الأحيان تتأثر بذلك وترتكب الأخطاء. لا يوجد أزمة في حراسة المرمى "؛ لافتًا إلى أن دي خيا يحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

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أحدث التعليقات

511
زمن الرويبضه..
فاعل خير
انااقول الله ياخذك اليوم قبل بكره والله لا يطرح فيك البركه ويجعلك المرض لي تدور فيه الريال ماتلقاه
الملل
لو اسمك مسجل في الجمعيه الخيريه كان ماقلت هذا وصدقوا يوم قالوا وش درا الشبعان ببطن الجايع
ابو محمد
اخزاك الله انت وكلامك ياالعرفج ،، ,, اقسم برب البيت الكريم ، عملت تحت حر الشمس في الصيف اللاهب ( فوق الـ 50 درجه ) لسنين عديده ، ولست وحدي بل مع زملاء عمل من خيرة ابطال العمل يشهد الله ، والأعمال شاقه ، شاقه بمعنى الكلمه شاقه ، وتمر علينا ايام ( احياناً ) ، مانطلع من مكان العمل لمدة اربعة ايام او خمسه ايام متواصله ، يشهد الله ان الواحد منا ماينام الا خمس او ست ساعات باالكثير في الـ 24 ساعه ، داخل مكان العمل ، في المسجد .. ولا ابغى اتكلم باالتفاصيل ... .. ما اقول هذا الكلام أمنُّ على الوطن ، لا ، بل القصد هو الرد على كلامك وأوضح لك ان المتقاعدين دفعوا من شبابهم وصحتهم وضحوا باالكثير من اوقاتهم على حساب اطفالهم من اجل إنجاز ما أوكل لهم من عمل ، وقدموا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصه ،، ولا افضل مما قدمناه إلا من هم على جبهات القتال ، الذين يضحون بأرواحهم من اجل الدين والوطن ومن يعيش على ترابه ، هم في المرتبة الأولى ونحن من بعدهم ، إذا انت ياالعرفج متقاعد من وظيفه إداريه او مكتبيه ، تقضي اربع ساعات في قراءة الجرايد والمزح والتأخير من 6 ساعات دوام وأكثر المعاملات مؤجله لبكره والأسبوع الجاي والشهر اللي بعده .. فااعلم علم اليقين ان المتقاعدين ليسوا مثلك انت والوسط اللي انت عايش فيه وتعمل معاه .. الرسوم ووسم الخشوم لك ولأمثالك من المتزلفين المتملقين ... ولا يكثر ، روح دور على المكياج وتابع اسعاره ... واترك الكلام لمن هم اعقل وأجدر منك ...
نجاة محمد
فنان محترم و خير ما فعلت