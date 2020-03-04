«الصحة» توضح الفرق بين الإنفلونزا العادية و«كورونا»

الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، وجود فروق عدة بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد.

وأشارت عبر حسابها على «تويتر»؛ إلى أن تشخيص حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد Covid-2019، يحتاج تحديد الأعراض والعلامات السريرية مثل «حمّى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس»، إضافة إلى أخذ التاريخ المرضي، إلى جانب تاريخ السفر في آخر 14 يوما قبل ظهور الأعراض.

وأضافت الوزارة، أن الفريق الطبي يتأكد من وجود من أي حالة اتصال وثيق بحالة مؤكّدة بالإصابة، ثم يقرّر إجراء التشخيص المخبري لتأكيد الإصابة أو نفيها.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أعلن وجود خبراء على مستوى عالٍ للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID – 19) في المملكة، موضحاً أن هذا الفيروس يعد وباءً عالمياً، ولا توجد دولة بمعزل عنه.