سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.1 %

وكالات (صدى):

صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1641.08 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1642.50 دولارًا أمريكيًا.