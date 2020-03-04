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سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.1 %

مال واعمال
Time منذ 15 دقيقة
Views 1210
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.1 %

وكالات (صدى):
صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1641.08 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1642.50 دولارًا أمريكيًا.

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أحدث التعليقات

Ali
كلاب يجب نفيهم الى بلدهم
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بغض النظر عن المضروب سعودي او اجنبي علما بانه سوري زيكم (دامكم تشربون الدم الحمر) الرجال يضرب وينضرب . والحمد الله القانون ينصف المضلوم على الظالم فانتم خطر على المواطن والمقييم . بل خطر على انفسكم . ايه المتخلفين نطالب بإبعاد الوافدون الخمسة وعائلاتهم من السعودية خاصة بعد الاعتداء الوحشي انتم ليس في بلادكم والانفلات الامني عندكم انتم في ارضنا وأمننا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
القحطانى
لاحول ولا قوة الا بالله الله لايبلانا ولا يبلابنا