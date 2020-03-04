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«الحصيني»: أجواء المملكة تشهد حالة ممطرة خفيفة نهاية الأسبوع

الاخبار المحلية
Time منذ 51 دقيقة
Views 1605
«الحصيني»: أجواء المملكة تشهد حالة ممطرة خفيفة نهاية الأسبوع

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر"، إن الطقس بالمملكة سيشهد تقلبات جوية ورياحاً من شبه قوية إلى قوية وغباراً، مع فرصة سقوط أمطار على أجزاءٍ من مناطق: (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية).

وقال " الحصيني " أن ذلك بسبب سرعة الرياح المتوقعة والتي ستترافق مع إجازة نهاية الأسبوع؛ فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد المملكة سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الحالة ستكون على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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«الحصيني»: أجواء المملكة تشهد حالة ممطرة خفيفة نهاية الأسبوع
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أحدث التعليقات

Ali
كلاب يجب نفيهم الى بلدهم
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بغض النظر عن المضروب سعودي او اجنبي علما بانه سوري زيكم (دامكم تشربون الدم الحمر) الرجال يضرب وينضرب . والحمد الله القانون ينصف المضلوم على الظالم فانتم خطر على المواطن والمقييم . بل خطر على انفسكم . ايه المتخلفين نطالب بإبعاد الوافدون الخمسة وعائلاتهم من السعودية خاصة بعد الاعتداء الوحشي انتم ليس في بلادكم والانفلات الامني عندكم انتم في ارضنا وأمننا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
القحطانى
لاحول ولا قوة الا بالله الله لايبلانا ولا يبلابنا