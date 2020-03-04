«الحصيني»: أجواء المملكة تشهد حالة ممطرة خفيفة نهاية الأسبوع

الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة خفيفة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر"، إن الطقس بالمملكة سيشهد تقلبات جوية ورياحاً من شبه قوية إلى قوية وغباراً، مع فرصة سقوط أمطار على أجزاءٍ من مناطق: (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان وتبوك والشمالية).

وقال " الحصيني " أن ذلك بسبب سرعة الرياح المتوقعة والتي ستترافق مع إجازة نهاية الأسبوع؛ فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد المملكة سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة خلال فترة ما بعد الظهيرة اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الحالة ستكون على مرتفعات: عسير، الباحة والطائف، في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.