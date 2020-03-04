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قرصنة تتسبب في خسارة شركة مليون درهم

مال واعمال
Time منذ ساعة
Views 1601
قرصنة تتسبب في خسارة شركة مليون درهم

ابوظبي (صدى):
اتفق 3 أشخاص على الإتلاف العمدي لبيانات النظام الإلكتروني لإحدى الشركات في الإمارات، ومحو النسخة الاحتياطية، مع تعهد أحدهما بإعطاء المتورطين معه راتب أكبر في الشركة التي يعمل بها.

وسرب المتهم الأول (آسيوي ــ 40 عاماً) ، بعض الأسرار الخاصة بالشركة، والتي تمكن المتهم الثاني (آسيوي ــ موظف سابق بالشركة هارب) صلاحيات دخوله إلى النظام باسم المستخدم والرقم السري، لحذف بيانات الشركة والنسخة الاحتياطية من البيانات، ما أصاب النظام بالشلل إلحاق خسائر مالية كبيرة للمنشأة، قدرت بنحو مليون درهم، وذلك بتحريض من المتهم الثاني والذي كان يعمل بالشركة سابقا بغرض الانتقام.

وتمكنت تحقيقات النيابة العامة في دبي، كشف أن اختراق أنظمة الشركة تمت بواسطة كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الأول، والذي اعترف بمواجهته من إعطائه المعلومات للمتهم الثالث، لتنظير برنامج تحميل أغانٍ وأفلام، ولم يتوقع استخدامهما في الإضرار بالشركة.

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أحدث التعليقات

Ali
كلاب يجب نفيهم الى بلدهم
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بغض النظر عن المضروب سعودي او اجنبي علما بانه سوري زيكم (دامكم تشربون الدم الحمر) الرجال يضرب وينضرب . والحمد الله القانون ينصف المضلوم على الظالم فانتم خطر على المواطن والمقييم . بل خطر على انفسكم . ايه المتخلفين نطالب بإبعاد الوافدون الخمسة وعائلاتهم من السعودية خاصة بعد الاعتداء الوحشي انتم ليس في بلادكم والانفلات الامني عندكم انتم في ارضنا وأمننا حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
القحطانى
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
القحطانى
لاحول ولا قوة الا بالله الله لايبلانا ولا يبلابنا