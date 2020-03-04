قرصنة تتسبب في خسارة شركة مليون درهم

ابوظبي (صدى):

اتفق 3 أشخاص على الإتلاف العمدي لبيانات النظام الإلكتروني لإحدى الشركات في الإمارات، ومحو النسخة الاحتياطية، مع تعهد أحدهما بإعطاء المتورطين معه راتب أكبر في الشركة التي يعمل بها.

وسرب المتهم الأول (آسيوي ــ 40 عاماً) ، بعض الأسرار الخاصة بالشركة، والتي تمكن المتهم الثاني (آسيوي ــ موظف سابق بالشركة هارب) صلاحيات دخوله إلى النظام باسم المستخدم والرقم السري، لحذف بيانات الشركة والنسخة الاحتياطية من البيانات، ما أصاب النظام بالشلل إلحاق خسائر مالية كبيرة للمنشأة، قدرت بنحو مليون درهم، وذلك بتحريض من المتهم الثاني والذي كان يعمل بالشركة سابقا بغرض الانتقام.

وتمكنت تحقيقات النيابة العامة في دبي، كشف أن اختراق أنظمة الشركة تمت بواسطة كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الأول، والذي اعترف بمواجهته من إعطائه المعلومات للمتهم الثالث، لتنظير برنامج تحميل أغانٍ وأفلام، ولم يتوقع استخدامهما في الإضرار بالشركة.